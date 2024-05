Operação em Anapu flagra fábrica de bloquete com suspeita de furto energia

Proprietário do estabelecimento foi conduzido à delegacia para realizar os procedimentos cabíveis.

Na quinta-feira 9, a Polícia Civil (PC), com a presença da Polícia Científica e da Equatorial Pará, deflagrou uma operação e encontrou uma fábrica de bloquete, no município de Anapu, com suspeita de desvio de energia. O proprietário do estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e realizar os procedimentos cabíveis.

O local já havia sido procurado para realizar negociações, entretanto, a suspeita de desvio se manteve. Durante três meses, a fábrica estaria desviando o que seria capaz de abastecer aproximadamente 100 casas populares. Só no ano passado, mais de 400 casos de fraude foram registrados em Anapu.

Vale ressaltar que furto de energia é crime, de acordo com o artigo 155, e pode gerar pena de um a quatro anos de reclusão, além de aplicação de multa. A irregularidade pode ser denunciada para o disque denúncia da Polícia Civil, no número 181.

Além disso, a pessoa pode também acionar diretamente a Equatorial Pará, no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências.