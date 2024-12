Governador se defende após ser flagrado na final da Libertadores

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), se defendeu neste domingo (1°) das críticas que sofreu após ter sido flagrado na final da Copa Libertadores, em Buenos Aires, na Argentina, neste sábado (30). Dias antes de aparecer na transmissão oficial da partida, o político disse que se licenciaria do cargo para cuidar da saúde após enfrentar uma pneumonia.

Ao apresentar sua explicação para a viagem, Mitidieri afirmou que a viagem foi feita “seguindo o que a lei determina” e paga com recursos próprios. Ele ainda lamentou o que chamou de “uso político de informações” e afirmou que a situação foi propositalmente distorcida.

SOBRE O CASO

Em nota divulgada sobre o ocorrido, o governo de Sergipe disse que o governador Fábio Mitidieri encontra-se licenciado desde o dia 26 de novembro, em agenda pessoal, em família, na Argentina, e que o afastamento foi comunicado à Assembleia Legislativa do estado.

O comunicado do governo sergipano apontou ainda que o gestor cumpriu recomendação médica de afastamento de atividades após uma semana de tratamento por uma pneumonia. Ele foi internado no dia 15 de novembro, quando recebeu o diagnóstico, permanecendo em tratamento hospitalar até o dia 17. Após a alta, passou a cumprir a agenda administrativa remotamente, em sua residência.

No último dia 26, porém, Mitidieri comunicou pelas redes sociais que se afastaria por alguns dias para se recuperar de uma pneumonia.

– Fala, meu povo! Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100% após pneumonia. O governo segue sob a orientação do nosso vice Zezinho Sobral. Agradeço a compreensão e reafirmo meu compromisso de estar sempre pronto para servir nosso estado e os sergipanos – escreveu ele.

Ao jornal O Estado de São Paulo, o governador enviou um documento, que foi encaminhado à Assembleia Legislativa no último dia 25, no qual comunicava sua ausência do país para tratar de “assuntos particulares” e informou viagem para a Argentina entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro.

Uma imagem do governador assistindo ao jogo ao lado da esposa começou a circular no X na noite deste sábado, após a vitória inédita do Botafogo, time do qual Mitidieri é torcedor declarado. Usuários da rede social acusaram o chefe do Executivo estadual de utilizar o “atestado” como justificativa para viajar à capital argentina.

Mitidieri não publicou nas redes sociais fotos no Monumental, estádio do River Plate em Buenos Aires onde a final do campeonato aconteceu. Limitou-se a compartilhar uma foto com integrantes do time, acompanhada de uma legenda comemorando o título: “Depois de 89 minutos jogando a final da Libertadores com um a menos, conquistamos o tão sonhado título continental, a Libertadores da América”.

Já a primeira-dama, Érica Mitidieri, que também ocupa o cargo de secretária estadual de Assistência Social, Inclusão e Cidadania, compartilhou nos stories do Instagram uma foto ao lado do marido vestindo a camisa do time.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News Foto: Reprodução/TV Globo