Governo da Colômbia confirma morte de suposto mentor de ataque ao pré-candidato Uribe

O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, confirmou anteontem, segunda-feira, 11, a morte, na Venezuela, do líder de uma dissidência da guerrilha Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) conhecido como “Zarco Aldinever”, apontado como um dos supostos mentores do atentado que matou o senador e ex-candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay.

A morte do suposto líder da Segunda Marquetalia, uma das maiores dissidências das extintas Farc, foi anunciada na semana passada pelo grupo armado após uma emboscada com explosivos da guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) perto da fronteira entre Colômbia e Venezuela.

“Pudemos confirmar que, de fato, se tratou do assassinato, por parte do ELN, do Zarco Aldinever (…) As razões? As de todo cartel, a briga pelo narcotráfico”, afirmou Sánchez, em entrevista coletiva.

O ministro confirmou, além disso, a hipótese que vincula a Segunda Marquetalia ao atentado fatal contra o senador e candidato presidencial Uribe Turbay, que morreu na madrugada desta segunda em um hospital de Bogotá onde estava internado há dois meses, desde o dia do ataque.

Miguel Uribe, neto do ex-presidente Julio César Turbay (1978-1982), foi atingido no dia 7 de junho por vários tiros na cabeça e na perna durante um comício em Bogotá para as eleições de 2026, nas quais buscava sua nomeação como candidato presidencial pelo partido de direita Centro Democrático.

“Uma linha [de investigação] aponta para uma conexão muito importante entre os autores deste assassinato e um dos grupos armados criminosos organizados que atuam aqui na Colômbia, que é o cartel Segunda Marquetalia”, disse o titular da Defesa.

Pelo atentado contra Uribe Turbay, as autoridades colombianas prenderam seis pessoas, entre elas o autor material, um adolescente de 15 anos que foi detido em flagrante com a pistola usada no ataque.

Além disso, a Promotoria vinculou outros cinco adultos apontados por participar do planejamento e acobertamento do crime, entre eles Elder José Arteaga Hernández, conhecido como “el Costeño”, considerado uma peça-chave por ser o suposto coordenador do atentado.

