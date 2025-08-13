Pesquisas indicam: mel de abelha é aliado natural na recuperação de feridas

O mel de abelha, ingrediente natural muito usado pela população amazônica, está ganhando destaque na medicina moderna. Novas pesquisas revelam que, além de saboroso e nutritivo, o mel pode ser um grande aliado na recuperação de mulheres no pós-parto, especialmente na cicatrização de feridas causadas por cesáreas, episiotomias e lacerações perineais.

Em uma recente revisão de estudos científicos, pesquisadores avaliaram os resultados publicados para efeitos do uso tópico do mel em comparação com tratamentos convencionais e placebos. O mel se destacou no alívio da dor, sendo utilizado como analgésico, reduzindo a necessidade de medicamentos no pós-parto.

“O uso terapêutico do mel não é novidade, há registros milenares de sua aplicação na medicina tradicional por diversas culturas. O que as pesquisas estão demonstrando agora é a comprovação científica do conhecimento popular já difundido anteriormente e que pelos dados das evidências direcionam a utilização na rotina clínica, por exemplo”, explica a Dra. Marianne Fernandes, coordenadora do Eixo de Métodos Científicos em Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Abaetetuba, que faz parte da equipe da pesquisa.

Os autores da pesquisa recomendam que novos estudos sejam realizados com amostras maiores, populações diversas e métodos padronizados, para confirmar os benefícios terapêuticos do mel e possibilitar sua incorporação em protocolos de saúde.

“O que estamos confirmando com as pesquisas é que a natureza é uma fonte poderosa de cura e nos fornece diversos elementos para ajudar no nosso bem-estar”, destaca a Dra. Marianne.

Imagem: Divulgação