Revés doloroso: Paysandu perde em casa para o Vila Nova e segue no Z4 da Série B

Mesmo com a forte chuva e a pressão da torcida, o Paysandu não conseguiu a vitória e permanece no Z4.

O Paysandu tinha tudo a seu favor para vencer: estádio lotado, uma invencibilidade de nove jogos e a tradicional chuva amazônica, que costuma dificultar a vida dos adversários. No entanto, o time não conseguiu se impor e foi derrotado pelo Vila Nova por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo ex-bicolor João Vieira. Com o resultado, o Papão continua na 19ª posição da Série B, com 21 pontos. Já o Vila Nova subiu para a 9ª colocação, com 30 pontos.

No primeiro tempo, o Paysandu começou dominando o jogo, com o apoio da torcida. No entanto, a defesa do Vila Nova se mostrou sólida e dificultou as investidas do Papão. A partida virou com a chuva forte, e o Tigre aproveitou para atacar. Aos 17 minutos, Ruan Ribeiro teve a primeira grande chance, mas desperdiçou na pequena área.

Com a chuva mais fraca, o Paysandu tentou atacar, mas focou as jogadas no lado esquerdo com Reverson e Garcez. Com Marlon sem a mesma parceria pela direita, o time ficou taticamente previsível. Aos 25 minutos, o Vila Nova aproveitou: Pedro Romano encontrou Dodô, que chutou cruzado, quase abrindo o placar.

Insistindo pelo lado esquerdo, Garcez tentou cavar um pênalti aos 40 minutos, mas não foi marcado. Em outra jogada pela mesma ponta, o atacante chegou a balançar as redes de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento de Leandro Vilela, a pedido do assistente. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.

Segundo Tempo

As equipes voltaram do intervalo sem alterações. O Paysandu começou o segundo tempo mais ofensivo, buscando jogadas pelas laterais. Aos cinco minutos, Diogo Oliveira caiu na área após ser calçado, e a torcida pediu pênalti. No lance seguinte, Reverson cobrou um escanteio sem perigo, que resultou em um novo tiro de canto.

Enquanto o Paysandu atacava sem sucesso, o Vila Nova foi mais eficiente e aplicou a temida “Lei do Ex”. Aos 26 minutos, André Luís avançou pela direita e cruzou para João Vieira, que estava sozinho na área. O volante mergulhou e marcou, sem chances para o goleiro. O lance foi revisado pelo VAR, mas o gol foi confirmado, calando a torcida bicolor.



Fotos: Ascom Paysandu