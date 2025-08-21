Governo exige remoção de propagandas de cigarros eletrônicos em 48 horas

Plataformas digitais devem retirar anúncios e conteúdos sobre dispositivos eletrônicos para fumar, como vapes e pods, sob pena de sanções.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), notificou plataformas digitais, como YouTube, Facebook, Instagram e Mercado Livre, para removerem, em até 48 horas, anúncios e conteúdos relacionados a cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes ou pods. A medida visa coibir a comercialização e divulgação desses produtos, cuja venda é proibida no Brasil.

A Senacon determinou que as empresas apresentem, em até dez dias úteis, um relatório detalhado das ações adotadas, incluindo remoções de conteúdos, bloqueios de contas e implementação de controles adicionais. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aos Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP) também solicitou esclarecimentos ao YouTube sobre a permanência de vídeos relacionados ao tema para maiores de 18 anos.

Em nota, o MJSP reforçou que a idade declarada não legitima a propaganda de produtos proibidos no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mantém, desde abril do ano passado, a proibição da fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar.

Essa ação é parte de um esforço contínuo do governo federal para garantir o cumprimento da legislação brasileira no ambiente online e proteger a saúde da população.

Imagem: Reprodução