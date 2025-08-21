quinta-feira, agosto 21, 2025
Vídeo: registro de violência; homem é filmado agredindo brutalmente a ex-companheira

Câmeras de monitoramento flagram agressão contra mulher com medida protetiva.

Arthur Barbosa foi preso em São Paulo depois de ser flagrado agredindo brutalmente sua ex-namorada em Itaquera. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que ele desce do carro, ataca a vítima com uma voadora e a chuta diversas vezes enquanto ela estava encostada em seu veículo.

Agressão apesar de medida protetiva
A vítima já possuía uma medida protetiva e havia registrado boletins de ocorrência anteriores contra Barbosa. Após as agressões, ele ainda ameaçou outras pessoas que estavam no local.

O agressor foi preso após a Justiça expedir um mandado de prisão e agora está à disposição das autoridades.

