SEGURANÇA

Vídeo: Lápis é fincado na cabeça de aluno após briga em escola

Um estudante de 9 anos ficou com um lápis cravado na cabeça após ser agredido por um colega na Escola Municipal Mahatma Gandhi, em Praia Grande, litoral de São Paulo. A agressão ocorreu na última terça-feira (19) na presença de um professor.

A mãe do menino, Karoline Sthefani Martins Nascimento, relatou em entrevista, que o filho, Kaue Martins Nascimento, já havia relatado agressões anteriores por parte do mesmo colega. O episódio mais grave aconteceu após um desentendimento por causa de um desenho: o agressor rasgou a folha de Kaue. Após o garoto gesticular para se defender, ele foi atacado com socos no rosto.

Agressão e recuperação

De acordo com a mãe, após a intervenção do professor e o registro da ocorrência, o agressor voltou a atacar Kaue. Desta vez, ele usou um lápis, que ficou fincado na cabeça da vítima. A mãe do agressor seria lutadora de artes marciais. “O médico ficou chocado. Falou que tinha como uma criança ter tanta força”, disse Karoline.

Kaue está se recuperando e ficará em observação por 10 dias. Os médicos acompanham a cicatrização e a possibilidade de a ponta do lápis ter ficado alojada em sua cabeça, o que exigiria uma cirurgia. Karoline registrou um boletim de ocorrência e foi informada que o agressor foi transferido de escola.

