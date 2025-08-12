terça-feira, agosto 12, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Governo Federal abre inscrições para propostas dos Pavilhões Brasil na COP30

O governo federal lançou o processo de inscrição para proposição de painéis temáticos aos Pavilhões Brasil, localizados nas zonas azul e verde da COP30, que acontecerá entre 10 e 21 de novembro, em Belém (PA). O edital foi aberto no dia 11 de agosto e as propostas podem ser enviadas até 23h59 do dia 30 de agosto de 2025 .

O que irá acontecer nos pavilhões:

Zona Azul: foco em negociações internacionais, especialmente na implementação das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) dentro do Acordo de Paris.

Zona Verde: espaço voltado à agenda doméstica, com destaque para o Plano Clima do Brasil até 2035 e os 30 objetivos estratégicos da Agenda de Ação .

Como participar:

Cada instituição pode submeter no máximo duas propostas: uma para cada pavilhão.

As inscrições devem indicar tema, data, e os envolvidos (moderadores e debatedores).

Cada painel terá duração máxima de 50 minutos, com atividades ocorrendo das 10h às 18h durante a conferência .

Esta é uma oportunidade para entidades da sociedade civil, universidades, empresas e movimentos sociais contribuírem diretamente com o grande encontro climático global, reforçando vozes brasileiras nos debates sobre o futuro do planeta.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Motorista suspeito de causar acidente com cinco mortes na PA-275 se entrega à polícia em Marabá
Próximo artigo
União Europeia condena assassinato de jornalistas em Gaza; ONU exige investigação

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,878FansLike
3,615FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315