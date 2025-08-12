Governo Federal abre inscrições para propostas dos Pavilhões Brasil na COP30

O governo federal lançou o processo de inscrição para proposição de painéis temáticos aos Pavilhões Brasil, localizados nas zonas azul e verde da COP30, que acontecerá entre 10 e 21 de novembro, em Belém (PA). O edital foi aberto no dia 11 de agosto e as propostas podem ser enviadas até 23h59 do dia 30 de agosto de 2025 .

O que irá acontecer nos pavilhões:

Zona Azul: foco em negociações internacionais, especialmente na implementação das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) dentro do Acordo de Paris.

Zona Verde: espaço voltado à agenda doméstica, com destaque para o Plano Clima do Brasil até 2035 e os 30 objetivos estratégicos da Agenda de Ação .

Como participar:

Cada instituição pode submeter no máximo duas propostas: uma para cada pavilhão.

As inscrições devem indicar tema, data, e os envolvidos (moderadores e debatedores).

Cada painel terá duração máxima de 50 minutos, com atividades ocorrendo das 10h às 18h durante a conferência .

Esta é uma oportunidade para entidades da sociedade civil, universidades, empresas e movimentos sociais contribuírem diretamente com o grande encontro climático global, reforçando vozes brasileiras nos debates sobre o futuro do planeta.

Imagem: Agência Pará