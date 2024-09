Gusttavo Lima cancela show e volta aos Estados Unidos

O cantor sertanejo Gusttavo Lima enfrenta uma polêmica séria após cancelar um show em Petrolândia, Pernambuco. A decisão veio à tona na mesmo dia em que retornou aos Estados Unidos para ficar com a família. O evento, contratado pela prefeitura por R$ 1,1 milhão, seria realizado na próxima quinta-feira, 2 de fevereiro. A assessoria de Gusttavo confirmou a notícia ao jornal O Globo.

Recentemente, Gusttavo Lima realizou dois shows importantes no Pará, nas cidades de Marabá e Parauapebas. O próximo compromisso do artista está agendado para o dia 4 de fevereiro, em Maringá, Paraná. No entanto, a trama se complica com o indiciamento do cantor pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Como tudo começou?

De acordo com uma reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo, o indiciamento de Gusttavo Lima ocorreu no dia 15 de setembro. A investigação aponta que o sertanejo se tornou sócio da casa de apostas Vai de Bet em julho de 2024, com 25% de participação. A Vai de Bet é uma das empresas citadas na Operação Integration, que investiga atividades ilegais de jogo.

Quais são as acusações?

Gusttavo Lima enfrenta acusações de ter dado “guarida a foragidos”, conforme determinado pela juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE). Ela chegou a emitir um mandado de prisão no dia 23 de setembro, que resultou na notificação da Interpol. O cantor estava em Miami, Estados Unidos, durante o período.

Desdobramentos e decisões judiciais

No entanto, no dia seguinte, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do TJPE, revogou a ordem de prisão preventiva contra o cantor Gusttavo Lima. Esse episódio é parte de uma operação maior que também envolveu a prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, acusada de envolvimento similar.

O que diz a defesa?

Os advogados de Gusttavo Lima argumentam que todas as ações do cantor foram realizadas dentro da legalidade e sem a intenção de colaborar com criminosos. A defesa também destaca que a participação na Vai de Bet foi formalizada em julho de 2024, com total transparência.

Impacto na carreira

Essas acusações afetaram significativamente a carreira do cantor, que agora enfrenta uma turbulência pessoal e profissional. Além dos compromissos cancelados, a imagem pública de Gusttavo Lima foi seriamente abalada.

Enquanto o Ministério Público decide se irá denunciar Gusttavo Lima à Justiça, o cantor continua a monitorar as investigações e a preparar sua defesa. O público e os fãs aguardam ansiosamente pelo desfecho deste complicado caso.

