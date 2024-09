Grêmio detona arbitragem após empate com o Botafogo: “ridículo”

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, não poupou críticas ao árbitro Maguielson Lima Barbosa, que apitou o empate entre Grêmio e Botafogo na noite de ontem, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Segundo Brum, a atuação do árbitro foi decisiva para o resultado final, gerando insatisfação entre os jogadores e a diretoria do clube gaúcho.

O lance mais polêmico ocorreu entre Vitinho e Monsalve, onde o jogador colombiano acabou sendo expulso após uma suposta simulação de Vitinho. Antônio Brum teceu duras críticas à decisão do árbitro e à postura do jogador adversário.

Críticas à Arbitragem

Antônio Brum foi direto em sua avaliação da arbitragem: “Ridículo. É lamentável a expulsão que aconteceu hoje, uma vergonha. Uma simulação deslavada. O árbitro expulsa dentro do campo, ou seja, ele caiu na onda do jogador do Botafogo, e o VAR não chama para corrigir”, criticou o dirigente.

Impacto do Jogo

Para Brum, a expulsão de Monsalve e outras decisões da arbitragem influenciaram diretamente no resultado do jogo. “Não estou satisfeito com o empate, e a gente tinha um pacto no vestiário que a gente ia ganhar o jogo e a gente não ganhou porque foi prejudicado mais uma vez”, desabafou.

Grêmio Fará Reclamação Formal à CBF?

Mesmo com toda a insatisfação, Brum não indicou que o Grêmio irá formalizar uma reclamação à CBF. “Não é só discurso. A gente não tem mais o que fazer, parece que virou uma guerra de quem grita mais. A gente vai lá e faz um dossiê e não adianta nada”, completou o dirigente.

Postura dos Jogadores

Além das críticas à arbitragem, Brum também disparou contra a postura dos jogadores que, segundo ele, prejudicam o futebol brasileiro. “A postura da arbitragem tem que mudar e dos jogadores também. A simulação do Vitinho é uma vergonha para o futebol brasileiro”, alfinetou.

O empate entre Grêmio e Botafogo não agradou à diretoria do clube gaúcho, especialmente devido às decisões controversas da arbitragem e à atuação dos jogadores adversários. Antônio Brum deixou claro que espera mudanças na postura tanto dos árbitros quanto dos atletas, para que episódios como o de ontem não se repitam no futebol brasileiro.

Fonte: Terra Brasil Notícias Foto: Lucas Uebel/Gremio FBPA