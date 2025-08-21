sexta-feira, agosto 22, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeMUNDO
MUNDO

Mulher espancada em elevador recebe homenagem de universidade em Natal

Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, que foi brutalmente agredida com 61 socos no rosto pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral dentro de um elevador em Natal (RN), após uma discussão motivada por ciúmes, recebeu na noite de quarta-feira (20 de agosto de 2025) a Medalha Maurício de Nassau do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), em Natal.

Emocionada, Juliana compartilhou nas redes sociais um trecho desse momento inesquecível, dizendo: “Em meio à rotina extensa de tratamentos e remédios, uma noite pra guardar no meu coração para sempre!”

Durante a colação de grau, o reitor André Lemos homenageou Juliana de forma comovente: “Uma mulher… com sua força indomável. Juliana enfrentou um dos episódios mais brutais de violência que a nossa sociedade já testemunhou… Ato que foi tentativa de feminicídio… Ao receber esta medalha de honra, Juliana representa algo muito maior do que uma premiação individual.”

O espancamento ocorreu em 26 de julho, no elevador do condomínio onde vivia a vítima, em Ponta Negra. As câmeras registraram cada soco desferido por Igor. Juliana ficou com o rosto totalmente desfigurado, sofrendo múltiplas fraturas na face e no maxilar.

O agressor foi preso em flagrante, teve sua prisão convertida em preventiva e responde por tentativa de feminicídio um crime que, segundo a promotoria potiguar, reflete a gravidade e potencial letal da violência cometida. O processo segue em segredo de Justiça.

Em paralelo, Juliana passou por uma complexa cirurgia de reconstrução facial no Hospital Universitário Onofre Lopes (UFRN), no dia 1º de agosto. O procedimento, com quase sete horas de duração, foi bem-sucedido e ela se encontra em recuperação.

O caso de Juliana chocou o país. Especialistas destacam que agredir o rosto de uma mulher carrega um “recado simbólico” um ataque ao feminino que ultrapassa a violência física e ecoa ideias de dominação e controle de gênero.

Dados recentes mostram uma alarmante escalada da violência contra mulheres no Brasil: houve mais casos de tentativa de feminicídio em 2024 (3.870 registros) do que no ano anterior, além de um recorde anual de feminicídios efetivados (1.492 casos), segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Pará terá 22 novos peritos médicos nas Agências da Previdência Social
Próximo artigo
Hana Ghassan lidera intenção de voto para governo do Pará em Canaã dos Carajás

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,866FansLike
3,610FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315