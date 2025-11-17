segunda-feira, novembro 17, 2025
Helder Barbalho apresenta Parque de Bioeconomia ao vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe

Encontro reforça cooperação internacional e destaca avanços do Vale Bioamazônico de Tecnologia na promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia

Por Igor Nascimento (SEMAS)

O governador Helder Barbalho recebeu, neste domingo (16), o vice-presidente executivo do CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, Christian Asinelli, para uma visita técnica ao Parque de Bioeconomia, em Belém. O objetivo foi apresentar os avanços estruturais e conceituais do espaço, que integra a estratégia do Vale Bioamazônico de Tecnologia, e fortalecer o diálogo para futuras cooperações internacionais voltadas ao desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Durante a visita, que foi acompanhada pelo secretário de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Estado, Raul Protázio Romão, e pela secretária de Cultura, Ursula Vidal, Helder guiou Asinelli pelos principais ambientes do parque, destacando iniciativas que unem ciência, tecnologia, inovação, economia verde e inclusão social. O vice-presidente do CAF elogiou o ritmo de implantação do complexo e reafirmou a disposição da instituição em ampliar o apoio às ações estratégicas do governo do Pará.

“Nós estamos muito felizes de poder acompanhar aqui o governador neste evento. Estávamos há alguns dias quando se inaugurou o Museu da Amazônia e, neste curto tempo, já se viram os crescimentos exponenciais deste grande trabalho que está fazendo o governador. Estamos aqui para seguir apoiando nas diferentes etapas e recentemente falávamos que, quando terminar a COP, certamente seguiremos ampliando esta cooperação”, disse Asinelli. 

O governador destacou ao representante do CAF que o Laboratório Fábrica será fundamental para gerar desenvolvimento regional, ampliar oportunidades e posicionar o Pará como referência global na transição para uma economia verde.

“O CAF representa uma das mais importantes agências de fomento e desenvolvimento de nossa região, da região que compõe a América Latina. Portanto, nós desejamos que possam estar conosco no fortalecimento da estratégia do Vale Bioamazônico de Tecnologia para que, a partir desta conexão regional, nós possamos gerar um desenvolvimento sustentável para a Amazônia como exemplo para o mundo”, enfatizou o governador. 

Um dos pontos de maior destaque da visita foi o Laboratório Fábrica, instalado no Armazém 6, considerado o epicentro da transformação tecnológica do Parque de Bioeconomia. O espaço reúne infraestrutura de ponta para prototipagem, processamento, experimentação e escalonamento de produtos bioindustriais que utilizam insumos da floresta.

A iniciativa integra pesquisas, startups, povos tradicionais, investidores e setores produtivos, consolidando o Armazém 6 como um ambiente estratégico para acelerar negócios inovadores e fortalecer a bioeconomia amazônica.


Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará

