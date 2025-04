Paysandu terá que pagar mais de 2 milhões ao ex técnico Hélio dos Anjos

O clube do Paysandu foi condenado em primeira instância a indenizar Hélio dos Anjos em mais de R$ 2 milhões de reais, o julgamento saiu dia (28) sexta feira. O ex técnico que saiu do clube em setembro de 2024 de forma polêmica. Cobrou do clube valores referentes a salários atrasados, além de valores que ele gastou do próprio bolso com passagens que segundo ele, não foi reembolsado pelo Paysandu.

Se o time não reaver a decisão da justiça, esse valor terá de ser encaminhado para as contas do ex técnico, o que tem o poder de levar o clube a sofrer perda significativa nas suas finanças.

Fontes afirmam que antes da decisão judicial Hélio propôs um acordo ao time, exigindo 1.300.000,00, mas, o clube não demonstrou interesse no acordo proposto.

Com o julgamento o clube deverá desembolsar cerca de 2.075.000,00. um valor maior do que foi proposto no inicio por Hélio doas Anjos.

Por: Thays Garcia

Imagem: Thiago Gomes