Ações integradas apreendem mais de 60 quilos de drogas na malha fluvial de Breves

Equipes policiais que atuam na Base Fluvial Integrada de Antonio Lemos, instalada às margens do rio Tajapuru, em Breves, durante dois dias, realizaram a apreensão de mais de 60 quilos de entorpecentes. Somente na manhã deste domingo, 19, mais de 50 quilos de drogas do tipo skunk e oxi foram apreendidas em uma balsa que saiu do Estado do Amazonas com destino à Belém. Foto: Divulgação

A Base Integrada faz parte de uma das estratégias da Segurança Púbilca para coibir crimes na região dos rios do Marajó, com viés principal no tráfico de drogas, comum nessa rota fluvial, como explica o secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício, Luciano de Oliveira.

“Este final de semana tem sido de grande produtividade para os nossos agentes que atuam na Base de Antônio Lemos. Isso mostra o quanto a nossa estratégia vem dando certo para inibir e coibir o tráfico de drogas naquela região. Mais uma vez, conseguimos interceptar um caminhão que estava embarcado na balsa e que continha uma expressiva quantidade de drogas com destino à Belém, e em mais uma ação eficaz nossos agentes atuando de forma integrada conseguiram impedir o transporte e apreender esse quantitativo de entorpecentes naquela região”, ressaltou Luciano de Oliveira.

Patrulhamento – Na manhã de hoje, 19, em mais uma ronda diária pelos rios no entorno da Base Integrada, equipes policiais realizaram a apreensão de aproximadamente 50 quilos de entorpecentes do tipo skunk e de oxi que estavam sendo transportados em um caminhão embarcado na balsa “Jeovana” de origem do Estado do Amazonas com destino à capital paraense, Belém. Durante a abordagem, os policiais, com apoio de um cão farejador, identificaram entre as cargas do veículo um baú onde as drogas estavam armazenadas em diversos pacotes. A droga foi levada para a Base Fluvial Integrada de Antonio Lemos para os procedimentos cabíveis.

Já no sábado, 18, os agentes de segurança realizaram a pressão de mais de 10 quilos de entorpecentes. Durante a ação uma mulher foi presa.

As ações integradas continuam sendo realizadas, a fim de, coibir todos os tipos de crimes que possam ocorrer na região.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação