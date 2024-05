PRÍNCIPE HARRY RECEBE DE PRESENTE QUADRO DA PRINCESA DIANA NA NIGÉRIA

Príncipe Harry e Meghan Markle viajaram para Nigéria nesta sexta-feira (10/5). O casal foi muito bem recebido pelo governo e pela população. O motivo da visita é motivado pelos Jogos Invictus, um evento desportivo que o príncipe criou. No encontro com o governador Uba Sani, Harry recebeu presentes incluindo um retrato da sua falecida mãe Princesa Diana e um retrato dele com a esposa Meghan Markle.

De acordo com o príncipe, Nigéria manifestou interesse em participar dos Jogos Invictus em 2029.

“Quando você fala sobre levantar o ânimo, é isso que estamos aqui para fazer. Vamos aumentar a moral e mostrar que qualquer um que for atingido [na batalha], [e permanecer] com a vida apesar da lesão, não é o fim”, disse o príncipe ao governador.

“E que eles e suas famílias podem seguir em frente e que o esporte (jogos Invictus) será uma forma muito útil de reabilitação”, adicionou.

Harry e Meghan Markle estão com a agenda cheia de compromissos no país até domingo.

Fonte: Portal Léo Dias Foto: Reprodução