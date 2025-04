Hospital Geral de Tailândia alerta sobre prevenção a síndromes respiratórias

O Hospital Geral de Tailândia (HGT), no sudeste paraense, que oferece assistência pediátrica e serviços de urgência e emergência, alerta pais e responsáveis sobre a importância da prevenção das síndromes respiratórias em crianças. O pediatra do HGT, Bruno Fernandes, destaca que alguns cuidados simples podem reduzir significativamente o risco dessas doenças no público infantil.

De acordo com o profissional, a principal medida preventiva é manter o calendário de vacinação atualizado. “A imunização ajuda a evitar a disseminação dos vírus e, caso a criança adoeça, reduz o risco de evolução para quadros mais graves. Por isso, é essencial que os pais levem seus filhos a uma unidade de saúde para que um profissional avalie a situação vacinal”, afirmou.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

O HGT segue o Protocolo Manchester de Classificação de Risco, estabelecido pela Portaria nº 082/2024, do Ministério da Saúde. Esse protocolo organiza o atendimento conforme a gravidade do quadro clínico do paciente, garantindo prioridade para os casos mais graves. A triagem leva em consideração sintomas como febre, dor, nível de consciência, temperatura e glicemia.

Luciana Sousa, 26 anos, levou o filho Henrique, 5 anos, ao ambulatório pediátrico do HGT, e reforçou a importância de procurar ajuda médica antes que o quadro de saúde da criança piorasse. “Ele começou com uma febrezinha e tosse. Essa semana ele ficou mais abatido, com o nariz entupido e reclamando de dor. Aí preferi não esperar mais e trouxe logo aqui pro HGT. Sempre que vejo que está agravando eu venho, porque sei que aqui ele vai ser bem atendido por todos os profissionais”, afirmou Luciana.

O HGT oferece atendimento pediátrico 24 horas, além de contar com clínica pediátrica e Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) com leitos específicos para pacientes infantis. Somente no primeiro trimestre de 2025 foram internados 84 pacientes pediátricos na unidade hospitalar, o que reforça a importância e a demanda dos serviços prestados.

Serviço:

O Hospital Geral de Tailândia é uma unidade de saúde do Governo do Pará, administrada pelo INDSH, em parceria com a Sespa. O Hospital fica na Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo. Mais informações pelo telefone (91) 99395-4813.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias