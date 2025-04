Operação ‘Semana Santa e Tiradentes’ promove policiamento ostensivo no feriadão

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) coordena a Operação “Semana Santa e Tiradentes”, com início amanhã, quinta-feira, 17, mobilizando mais de 1.600 agentes de segurança, distribuídos em 23 localidades. As equipes atuarão de forma integrada, para reforçar o efetivo local e garantir maior tranquilidade à população que vai aproveitar o feriado prolongado da Semana Santa, que este ano será prolongado pelo feriado de Tiradentes – 21 de Abril. As ações prosseguirão até a próxima terça-feira (22).

A Operação tem como finalidade estratégica a execução de ações ostensivas e preventivas, assim como a fiscalização do fluxo de saída e entrada de Belém, monitoramento das rodovias estaduais e federais, e no entorno de igrejas e trajetos durante a Vigília Pascal, cortejos da Paixão de Cristo, missas e cultos, além de outras programações religiosas com grande número de pessoas.

“Estaremos com equipes de agentes de segurança reforçando as unidades policiais, assim como as vias e rodovias, tanto federais quanto as estaduais, a fim de garantir mais segurança para todos que forem se deslocar para outras localidades. Os agentes também estarão distribuídos nos locais religiosos e nas procissões realizadas em razão da Semana Santa. Tudo está sendo desenvolvido e planejado com o intuito de coibir e prevenir a criminalidade, para que a população possa aproveitar os feriados, que esse ano estão sendo emendados, como no caso da Semana Santa e Tiradentes”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

PLANEJAMENTO

As ações planejadas para o feriado prolongado contam com mais de 1.600 agentes de segurança, 138 viaturas, 19 motocicletas, três embarcações e dois helicópteros. As Delegacias de Polícia Civil receberão reforço no efetivo, assim como os batalhões de Polícia Militar.

As equipes de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar vão monitorar as praias e demais balneários, além de manter equipes de resgate e apoio nas rodovias estaduais.

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) serão responsáveis pela fiscalização e orientação a condutores e pedestres na entrada e saída da capital, e nas outras localidades atendidas pela Operação “Semana Santa”.

AGILIDADE E MONITORAMENTO

Peritos da Polícia Científica do Estado (PCE) atuarão com equipes especializadas, para garantir maior agilidade aos atendimentos, enquanto policiais penais, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), vão fiscalizar os detentos monitorados e atuar na busca e recaptura de foragidos de Justiça, além de realizarem revistas nas 54 unidades prisionais do Estado.

“As equipes de segurança estarão atuando de forma integrada, realizando operações importantes para garantir a fiscalização dos estabelecimentos comerciais, assim como de pontos onde estarão acontecendo atos religiosos, como em igrejas e vias públicas, com as procissões em função da Semana Santa, assim como reforçando o entorno dos cemitérios, para que todos possam se sentir mais seguros durante o feriado”, ressaltou o secretário-adjunto de Operações da Segup, coronel Sérgio Neves.

PREVENÇÃO

As equipes integradas também atuarão nas operações “Tolerância Zero” e “Lei Seca” nas localidades com maior concentração de pessoas, fiscalizando bares, restaurantes e casas de shows, assim como na fiscalização dos condutores de veículos, a fim de evitar crimes de trânsito, como dirigir sob efeito de álcool.

Duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realizarão rondas nas principais praias e balneários, e em Belém.

Em Salinópolis, nordeste paraense, equipes da Segup farão o balizamento da faixa de areia, para ordenar o fluxo de veículos e garantir maior segurança a banhistas e condutores de veículos.

Na Região Metropolitana de Belém, equipes de segurança fiscalizarão programações e locais religiosos, a exemplo das procissões da Paixão de Cristo e Malhação de Judas (esta tradicional no bairro da Cremação), com apoio efetivo da Polícia Militar e Guarda Municipal.

Os distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci (pertencentes a Belém), e outras localidades do Estado, também terão reforço policial para os eventos da Semana Santa, e aumento da fiscalização nas praias.

Ainda na capital, as ilhas do Combu e Cotijuba, também muitos procuradas, contarão com reforço das equipes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, garantindo maior fiscalização nos rios no feriado prolongado.

INTEGRAÇÃO

A Operação “Semana Santa e Tiradentes” reunirá agentes das polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Seap, Guardas Municipais, Centro Integrado de Operações (Ciop), Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Grupamento Fluvial de Segurança, Graesp, Secretaria de Segurança Pública de Marituba (Sesped) e Secretaria de Trânsito de Marituba, além do apoio do Disque Denúncia.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias