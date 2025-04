Chapecoense derrota o Paysandu por 2 a 0 em pleno Mangueirão

Com a vitória no Mangueirão, a Chapecoense respirou, deixando a zona de rebaixamento. Já o Paysandu amarga a lanterna da tabela.

O Paysandu ditou o ritmo nos primeiros 20 minutos, pressionando a Chapecoense no Mangueirão. Contudo, o Verdão do Oeste catarinense conseguiu equilibrar a partida e, aos 25 minutos, Mailton abriu o placar com um chute forte dentro da área, contando com a falha do goleiro Matheus Nogueira. A Chapecoense manteve a intensidade e ampliou a vantagem aos 35 minutos, com o zagueiro João Paulo aproveitando uma sobra na pequena área. Ao final do primeiro tempo, a Chapecoense vencia por 2 a 0, enquanto o Paysandu era alvo de protestos da torcida na saída de campo.

O Paysandu retornou para o segundo tempo com uma pressão intensa, mostrando uma postura ofensiva para reverter a desvantagem no placar do Mangueirão. A Chapecoense recuou, focando na defesa por cerca de 20 minutos, sem conseguir articular contra-ataques diante da insistência dos donos da casa. A partir dos 30 minutos, o técnico Gilmar Dal Pozzo promoveu alterações visando administrar a vantagem, estratégia que se mostrou eficaz. Apesar da persistência do Paysandu até o apito final, o time da casa não conseguiu superar a defesa da Chapecoense e empatar a partida.

Agenda

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Operário, em Ponta Grossa no Paraná, sábado, 16h (horário de Brasília). A Chapecoense recebe o Athletic, domingo, na Arena Condá, às 18h (de Brasília).