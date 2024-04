Hospital Ophir Loyola abre 13 vagas para médicos: Inscrições abertas!

O Hospital Ophir Loyola (HOL) abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 13 vagas temporárias na função de médico.

As vagas estão distribuídas para as seguintes especialidades: urgência e emergência (4); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia vascular (1); nefrologista – atuação em terapia renal substitutiva e hemodiálise (1); cirurgia geral oncológica (1); ortopedia (1); cirurgia plástica e reparadora (1); dor (1); auditor médico (1); e nutrólogo (1).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do endereço eletrônico até www.sipros.pa.gov.br até às 23h59min do dia 15 de abril de 2024. O candidato deve certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

O contrato temporário terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por igual

período, se houver necessidade de manutenção da contratação temporária para atender o

excepcional interesse público do HOL, nos exatos termos do que dispõe o art. 2° da Lei Complementar Estadual 077/2011. O edital completo do Processo Seletivo está disponível no site do hospital (www.ophirloyola.pa.gov.br) e no mesmo endereço de inscrição.

