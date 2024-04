Oportunidades na FCPA: 94 vagas em PSS para níveis médio e superior

A partir da próxima segunda-feira, dia 15 de abril, a Fundação Cultural do Estado do Pará (Fundação Cultural) abre as inscrições para 94 vagas em diversas áreas de atuação, com formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os níveis médio e superior e contemplam cargos em Belém, Região Metropolitana, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Inscrições online e gratuitas

As inscrições serão realizadas exclusivamente online no site da Fundação Cultural (https://www.sipros.pa.gov.br/) entre os dias 15 e 17 de abril. Não é cobrada taxa de inscrição.

Salários competitivos

Os salários variam de acordo com o cargo e o nível de escolaridade. Para cargos de nível superior, a remuneração é de R$ 3.209,13, enquanto para cargos de nível médio, a remuneração é de R$ 1.443,77.

Diversas oportunidades

As vagas estão distribuídas em diferentes áreas, como:

Pedagogia: 11 vagas em Belém e Região Metropolitana para Técnicos em Gestão Cultural com formação em Pedagogia.

Biblioteconomia: 14 vagas em Belém e Região Metropolitana para Técnicos em Biblioteconomia.

Administração: Técnicos de Administração e Finanças, Assistentes Administrativos.

Informática: Assistentes de Informática.

Cultura: Diversos cargos na área cultural, como Cenotecnia, Iluminação Cênica, Produção e Sonoplastia.

Vagas nas Usinas

As Usinas de Parauapebas e Canaã dos Carajás também oferecem oportunidades, com destaque para Técnicos em Gestão Cultural e diversas posições na área administrativa e cultural.

Contrato e designação

O contrato terá duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação. Os selecionados poderão ser designados, conforme a demanda institucional, para unidades da Fundação Cultural do Pará e Usinas da Paz em Belém, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará