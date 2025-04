Hospital Regional Público do Marajó reforça excelência no atendimento obstétrico com mais de 130 partos neste ano

Em celebração ao Dia do Obstetra, comemorado ao longo do mês de abril, o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), localizado no município de Breves, na Ilha do Marajó, destaca um marco importante em sua atuação: a realização de mais de 130 partos apenas no primeiro trimestre de 2025. Referência no atendimento a gestações de alto risco, a unidade reafirma seu compromisso com a assistência obstétrica de excelência, oferecendo um cuidado seguro, humanizado e de qualidade às gestantes da região.

A enfermeira obstetra Leydy Ellen Teixeira, profissional da unidade, enfatiza o papel essencial desempenhado pelo hospital no acompanhamento das gestantes desde o pré-natal até o momento do parto. “As pacientes contam com uma equipe especializada, composta por médico obstetra, enfermeiro obstetra e assistência obstétrica 24 horas”, destacou.

Segundo Leydy, o cuidado com a parturiente e o recém-nascido é intensificado durante o parto com a presença de um pediatra na sala de parto. O profissional é responsável por acolher o bebê e garantir os primeiros cuidados essenciais logo após o nascimento, o que assegura ainda mais segurança para a mãe e o filho.

Esse acolhimento tem sido motivo de reconhecimento por parte das pacientes. Simone Lopes Tenório, de 35 anos, foi uma das mães atendidas recentemente na unidade e destacou o cuidado e a dedicação da equipe multidisciplinar. “Todos os profissionais foram muito atenciosos e demonstraram real preocupação com o meu bem-estar”, relatou.

APROVAÇÃO

Simone também destacou que este é um momento especial e transformador em sua vida, afirmando que ser mãe sempre foi um sonho que agora se realiza. “Tive duas perdas e não foi fácil, mas agora me sinto realizada. Vou dar o meu melhor na criação do meu bebê”, finalizou a agente de alimentação educacional.

DADOS

Com mais de 550 partos realizados em 2024, o HRPM já contabiliza 130 procedimentos apenas entre janeiro e março deste ano.

O HRPM integra a rede de saúde do Governo do Pará, sendo administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A unidade dispõe de assistência de média e alta complexidade para mais de 325 mil habitantes do sudoeste marajoara. A região compreende os municípios vinculados ao 8° Centro Regional de Saúde (CRS): Anajás, Bagre, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel. O Hospital Regional Público do Marajó fica na Avenida Rio Branco, nº 1.266, no centro de Breves.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias