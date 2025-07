Hulk Hogan, lenda da luta livre e ator, morre aos 71 anos

Hulk Hogan, uma das maiores estrelas da luta livre americana, faleceu aos 71 anos na manhã de quinta-feira (24), em sua casa em Clearwater, Flórida. A notícia foi confirmada pelo seu agente, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Nascido Terry Gene Bollea, em 11 de agosto de 1953, em Augusta, Geórgia, Hogan ficou conhecido por seu carisma, físico marcante e por quebrar recordes no ringue. Durante as décadas de 1980 e 1990, ele conquistou doze títulos mundiais na World Wrestling Federation (WWF, hoje WWE) e na World Championship Wrestling (WCW), incluindo uma sequência impressionante de 1.474 dias como campeão na WWF entre 1984 e 1988. Ele também foi o primeiro lutador a vencer o Royal Rumble duas vezes seguidas, em 1990 e 1991.

Além da luta livre, Hogan fez sucesso como ator em filmes como Rocky III (1982), onde interpretou Thunderlips, Desafio Total (1989), Comando Suburbano (1991) e O Senhor Babá (1993). Apesar de não serem muito elogiados pela crítica, seus filmes conquistaram muitos fãs. Hogan também estrelou a série Thunder – Missão no Mar (1994), participou de vários programas de TV e emprestou sua voz a desenhos animados, além de ser a estrela do reality show Hogan Knows Best.

A vida pública de Hogan também teve momentos polêmicos. Em 2012, ele esteve no centro de um grande processo judicial contra o site Gawker, que divulgou sem autorização um vídeo íntimo dele. O caso terminou com uma indenização milionária que contribuiu para a falência do grupo. Politicamente, Hogan marcou presença em eventos republicanos e manifestou apoio ao ex-presidente Donald Trump, chegando a rasgar a camisa em um gesto simbólico.

Hulk Hogan deixa um legado que ultrapassou os ringues e conquistou fãs em todo o mundo, tanto como lutador quanto como personalidade da cultura pop.

Imagem: Divulgação