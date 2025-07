Mulher é agredida durante assalto a lavanderia na Pedreira, em Belém

Uma mulher foi vítima de um assalto violento dentro de uma lavanderia localizada na travessa Barão do Triunfo com a avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém, na quarta-feira (23/7). O momento do crime foi registrado por câmeras de segurança e mostra a tensão do ocorrido.

Nas imagens, a vítima aparece sentada em uma poltrona, mexendo no celular, quando um homem entra no local. Vestindo boné e roupas pretas, ele saca uma arma e exige o aparelho da mulher. Ela resiste e tenta segurar o telefone, o que faz o suspeito engatilhar a arma. Em seguida, a vítima parte para cima dele na tentativa de recuperar o celular, mas sofre uma coronhada no rosto.

Após a agressão, o homem deixa cair o carregador da pistola no chão e volta para pegá-lo. A mulher, com o rosto ensanguentado, pede para que ele pare. Até o momento, o suspeito não foi identificado.

A Polícia Civil da Seccional da Pedreira está investigando o caso e analisa as imagens das câmeras para tentar localizar o criminoso. A população pode colaborar com informações pelo Disque-Denúncia, no número 181, que garante total sigilo. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização pelo WhatsApp, no número (91) 98115-9181.

Se você tiver alguma informação que possa ajudar, não hesite em colaborar. Sua ajuda pode fazer a diferença para que esse crime não fique impune.

Imagem: Reprodução