Ibama realiza prova de concurso neste domingo em todas as capitais

As provas do Concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi aplicada neste domingo (06) em todas as capitais brasileiras incluindo Belém e Distrito Federal, com prova objetiva e discursiva.

o concurso oferta mais de 458 vagas no cargo de nível superior, com 330 vagas para analista ambiental, e 130 vagas para analista administrativo distribuídas pelas 27 unidades do Ibama pelo país. Com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, oferecendo remuneração de 9,994,60 para todos os cargos, havendo a possibilidade de receber gratificação de qualificação em curso de especialização, um pouco mais de (R$460) em mestrado ou doutorado (R$ 1387)

Os portões foram abertos ao meio pelo horário de Brasília, e fecharam as 13h com início das provas às 13:30 o tempo de aplicação foi de quatro horas e meia. O concurso tem como banca organizadora o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Aquele que for aprovado pode ser lotado em qualquer unidade do Ibama, da unidade da federação onde concorreu, a critério do instituto. No edital é especificado que a classificação obtida pelo candidato aprovado, não dá o direito de escolher a unidade para seu exercício no cargo, e o mesmo não poderá se afastar ou ser removido nos primeiros 36 meses, exceto pela decisão da administração do Ibama.

Por: Thays Garcia