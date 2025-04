McDia Feliz 2025 acontece em 23 de agosto

Valor do Big Mac será de R$20. Na data, o que for arrecadado com as vendas do sanduíche será revertido para a saúde e a educação infantojuvenil por meio do Instituto Ronald McDonald e Instituto Ayrton Senna

O McDia Feliz 2025 já tem data definida para mudar a vida de milhões de crianças e adolescentes. No dia 23 de agosto, a campanha levará a oportunidade para a formação uma corrente de solidariedade, ao arrecadar fundos para causas infantojuvenis por todo o Brasil. A data celebra a 37ª edição da campanha, uma das maiores do país e que já promoveu melhorias na saúde e educação de mais de 11 milhões de crianças e adolescentes.

O preço do tíquete individual será de R$20, que poderá ser trocado por um Big Mac nos restaurantes participantes de todo o Brasil na data da campanha. Neste dia, toda a renda obtida com a venda dos sanduíches Big Mac, descontados alguns impostos, será destinada a duas organizações: o Instituto Ronald McDonald, que trabalha para promover a saúde e o bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias, ajudando a aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil; e ao Instituto Ayrton Senna, que acelera a qualidade da educação pública brasileira e amplia as oportunidades de um futuro melhor para jovens brasileiros.

Na última edição, a campanha arrecadou R$ 26,2 milhões e apoiou 85 projetos pelo Brasil afora. Ainda, em 2024, a campanha destinou, por meio do Movimento VemVida, mais de R$ 1,5 milhões às famílias afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul, contribuindo com a reconstrução e recuperação dos sonhos de milhares de pessoas.

Instituto Ronald McDonald: mais de 30 mil crianças impactadas

Em 2024, o Instituto Ronald McDonald beneficiou 80 projetos de 49 instituições de norte a sul do Brasil. Entre os projetos, estão aquisição de equipamentos hospitalares, operacionalização de hospitais, pesquisas científicas, humanização de ambiente hospitalar e projeto para educação continuada de profissionais, entre outros. Além disso, houve a operação das sete unidades do Programa Casa Ronald McDonald e das nove unidades do Espaço da Família Ronald McDonald no Brasil.

Ao todo, mais de 30 mil crianças foram impactadas diretamente pela campanha só em 2024. Um desses exemplos é Thayna Christine dos Reis e seu filho Levi, de 9 meses. Ambos estão hospedados na Casa Ronald McDonald São Paulo, em Itaquera. Natural de Poços de Caldas (MG), a família vive na unidade há seis meses, desde que o pequeno Levi iniciou sua luta contra o câncer, diagnosticado como Retinoblastoma. “Para nós, o McDia Feliz é uma grande oportunidade de apoiar o Instituto Ronald McDonald e garantir a continuidade de seus projetos e programas. A Casa Ronald Itaquera se tornou o nosso refúgio, onde encontramos não só abrigo, mas também esperança, carinho e amor. Sou imensamente grata por todo o suporte e cuidado que recebemos aqui”, afirma Thayna, emocionada.

Instituto Ayrton Senna: mais vidas no pódio

Os recursos arrecadados com a campanha McDia Feliz 2024 tiveram um impacto transformador na educação pública brasileira, possibilitando a continuidade de cinco iniciativas de educação integral do Instituto Ayrton Senna. Graças a mobilização, mais de 53 mil educadores foram formados, impactando diretamente a jornada de aprendizado de mais de 816 mil estudantes em escolas públicas de diversas regiões do país.

Entre os projetos beneficiados, destaca-se o trabalho voltado para o desenvolvimento de competências socioemocionais em estudantes do Centro Paula Souza, em São Paulo, e do Ensino Fundamental II em Sobral, no Ceará, referência nacional em educação. Essas iniciativas ajudam crianças e jovens a fortalecerem habilidades essenciais, como colaboração, resiliência e pensamento crítico, ampliando suas oportunidades para um futuro melhor. Para milhares de estudantes, os benefícios em adquirir tais habilidades vão além da sala de aula, tornando-se uma verdadeira porta de entrada para a realização de sonhos e construção com a preparação para enfrentar os desafios do século XXI.

Mais informações sobre a campanha

As informações sobre o início das vendas antecipadas de tíquetes para o McDia Feliz serão divulgadas em breve.