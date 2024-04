Inaugurada em Barcarena a Praça da Saúde Oscar da Silva Costa

Em meio a grande festa e movimentação de populares, a Prefeitura Municipal de Barcarena entregou a Praça da Saúde Oscar da Silva Costa, no bairro novo, serviço executado por meio da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – Semdur. O prefeito Renato Ogawa, a vice-prefeita Cristina Vilaça, vereadores e secretários estiveram presentes no evento que também teve a presença do deputado estadual Lu Ogawa.

O titular da Semdur, secretário Luiz Henrique, explicou o que a praça tem a oferecer em estrutura. “Entregamos um espaço que contempla uma quadra poliesportiva, academia ao ar livre, quadra de areia, área de fit dance, pista de caminhada com túnel, gelateria e espaço saúde”.

Como a praça tem a proposta de contribuir com a saúde e bem-estar da população, vários serviços serão ofertados ao público, destaca a secretária de saúde Milvea Carneiro. “Nós trouxemos alguns serviços de assistência em saúde para a comunidade dentro da praça. Teremos nutricionista, educador físico, técnico em enfermagem e vacina. Isso abre portas para que a gente cuide ainda mais da nossa gente”.

Da criança ao adulto, as pessoas que acompanharam a inauguração estavam ansiosas para entrar na praça e conhecer cada um dos espaços. Foi só elogio. “Muito bonita essa praça. Barcarena estava precisando, para seus moradores e para quem visita nossa cidade. Só temos que dizer obrigado”, disse Rosinha Furtado.

O prefeito Renato Ogawa detalhou em seu pronunciamento, que a praça é de todos, e foi feita com muito carinho para o bem-estar dos moradores do município. Renato falou ainda, da responsabilidade da comunidade de cuidar do espaço público. Paralelo a isso, segundo o gestor, será divulgado um calendário com dias e horários da passagem dos caminhões para recolher lixo doméstico e entulho.

Fonte e imagem: Ascom/PMB