Governo amplia atuação tática e ações estratégicas da Polícia Civil em Marabá

Com o objetivo de regionalizar as ações táticas e segurança estratégica em operações especiais, o Governo do Pará, por meio da Polícia Civil, anunciou neste sábado (16) a implantação da base da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) em Marabá, no sudeste do Estado.

A portaria de criação de extensão da Core Carajás foi assinada pelo governador Helder Barbalho durante entrega de totens de segurança pública e viaturas para a Polícia Militar.

Com a medida, a Polícia Civil é pioneira no Brasil a ter uma Core no interior.“A Implantação da Core representa o que há de mais elevado nível especializado em segurança na Polícia Civil, que passa a ter uma estrutura permanente na regiões Sul e Sudeste do Estado para reforçar a presença da Polícia Civil nesta região. Isso representa mais segurança para o município de Marabá, mais um reforço para a segurança pública”, destacou o chefe do Executivo.A unidade funciona anexa ao prédio da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Marabá (Deca), situada no bairro Pioneiro. Para o delegado Antônio do Mororó, titular da Deca, que será o coordenador do grupamento, a implantação da Core representa também um avanço na promoção de mais segurança pública para o Sul e Sudeste do Estado. “Estamos próximos de grandes polos industriais e de municípios que detêm grande movimentação econômica, e em caso de necessidade dos consumidores atender com mais celeridade ocorrências de crimes violentos e apoio a ações que necessitam de apoio tático e operacional”, reforçou o delegado.

Investimentos – Também foi entregue uma viatura para o grupo tático, que será utilizada por um efetivo de seis agentes. O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou no evento que o reforço de agentes da Core em Marabá permitirá a atuação de forma integrada com as equipes da Polícia Civil. “Com esse investimento iremos garantir mais celeridade ao atendimento de ocorrências de combate a crimes violentos ou ações estratégicas de segurança para combater diversos crimes, garantindo mais segurança a toda a população”, informou o gestor.Equipes da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Marabá e Seccional participaram da ação.

Fonte: Agência Pará/Foto: Talison Lima PC