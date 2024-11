Incêndio criminoso na Condor: Jogar lixo em propriedade privada é crime e pode gerar danos para a sociedade

Maquina retroescavadeira foi contratada para retirar entulhos jogado por alguns moradores do bairro da Condor em Belém

No último domingo (10), um incêndio de grandes proporções atingiu quatro casas no bairro da Condor, em Belém. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), as chamas tiveram início em uma propriedade particular, após um morador de rua atear fogo em fios de cobre. O suspeito foi identificado como o principal responsável pelo incêndio.

O CBMPA conseguiu controlar o fogo, evitando vítimas fatais, mas o prejuízo material foi significativo. A fumaça gerada pela queima de materiais diversos também causou poluição do ar na região. Entramos em contato com os donos na propriedade, onde relatam que já haviam enfrentado problemas com o despejo irregular de lixo no terreno onde o incêndio teve origem.

Risco de explosão

Uma empresa especializada foi contratada para remover os entulhos, mas a entrada de máquinas no local ainda não é possível devido ao risco de explosão em razão dos focos de incêndio.

Vale lembrar que jogar lixo em propriedade privada é crime ambiental, de acordo com a Lei Federal de Crimes Ambientais n° 9.605/1998. Esta lei estabelece as sanções administrativas e penais para atividades e condutas que lesem o meio ambiente, sendo assim, a penalidade prevista é reclusão, detenção ou pagamento de multa. O valor da multa ambiental varia de R$ 50,00 a R$ 50.000.000,00. O valor é fixado no regulamento da lei e corrigido periodicamente.

Fotos: Seguidor de A Província do Pará