Governador do Pará discute mecanismos de financiamento para o meio ambiente em painel na COP 29

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou nesta quarta-feira, 13, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 29), em Baku, no Azerbaijão, do painel “Amazônia solução climática: mecanismos financeiros para catalisar um futuro sustentável”. No evento, o governador paraense falou sobre as ações necessárias para buscar financiamento e iniciativas importantes que o governo estadual desenvolve para valorizar a floresta viva e implementar uma nova riqueza para o estado a partir da biodiversidade amazônica.

“Estamos neste momento com a política de restauro do estado vigente avançando. Na sexta-feira vamos apresentar e publicar o edital de licitação da primeira concessão de restauro do Brasil em área pública, liderada pelo governo”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho. O chefe do Executivo paraense pontuou que a área que será concedida para restauro, na APA Triunfo do Xingu, anteriormente grilada, foi retomada pelo Estado. “Ao longo do tempo foi símbolo de uma área pública grilada, fruto da ilegalidade ambiental e territorial e agora será restaurada, se tornando um importante ativo ambiental”, completou o governador.

O painel foi moderado por André Guimarães, diretor-executivo do IPAM e contou com a participação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, Mirey Atallah, chefe do Departamento de Adaptação e Resiliência do PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), Liége Vergili Correa, diretora de Sustentabilidade JBS, Maurício Bianco, Vice-Presidente da Conservação Internacional, Nabil Kadri, representante do BNDES e Jo Macrae, chefe departamento de florestas do Reino Unido.

Fonte: Agência Pará/Foto: Igor NAscimento