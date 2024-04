Inscrições para oficinas no Curro Velho e na Casa da Linguagem abrem na próxima segunda-feira, 8

Na próxima segunda-feira (8), serão abertas as inscrições para o segundo módulo de oficinas no Curro Velho e na Casa da Linguagem, em Belém. Os interessados podem ser inscrever até o dia 19 de abril, presencialmente, nas sedes das duas entidades. As oficinas serão realizadas entre os dias 22 de abril e 13 de maio.

Os cursos abrangem diversas áreas, desde a linguagem visual até musical, passando por cênicas, fotografia, animação, arte digital e produção. Destacam-se cursos como “Desenho de Paisagem Urbana”, “Iniciação Teatral”, “Violão em Grupo”, “Laboratório de Fotografia e Audiovisual” e “Desenvolvimento de Jogos 2D”, entre muitas outras.

Para crianças, há a oportunidade de participar da oficina de “Percussão para Crianças”, enquanto o público interessado em linguagem verbal poderá optar por “Interpretação e Produção de Texto” e “Redação para o ENEM”.

É necessário ressaltar que as oficinas do Núcleo de Produção do Curro Velho possuem pré-requisitos, como ter participado de uma oficina de iniciação em linguagem visual ou prática de ofício. Além disso, as inscrições são gratuitas para alunos de escola pública (fundamental e médio) e infocentro mediante comprovante de matrícula ou carteirinha da escola. Crianças menores de 12 anos, pessoas com deficiência (PCDs) e idosos a partir de 60 anos são isentos de taxa.

Para os outros participantes, como universitários, alunos de escolas particulares e demais interessados, será cobrada uma taxa de R$ 20, a ser paga no ato da inscrição.

É imprescindível que o aluno informe à secretaria ou ao instrutor caso falte no primeiro dia de oficina, sob risco de perder sua inscrição, que será preenchida por outro participante. A frequência mínima exigida para obtenção do certificado de conclusão é de 80%.

As oficinas serão realizadas no Curro Velho, localizado na Rua Prof. Nelson Ribeiro, 287, Telégrafo, com contato pelos telefones (91) 3251-2986/3251-2987, e na Casa da Linguagem, situada na Av. Nazaré, 31, com contatos (91) 3251-2976/3251-2975.

