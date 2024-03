Daniel Alves recebe ‘amigos encapuzados’ e dá festa em casa horas após ser solto, diz TV

Daniel Alves deu uma festa em casa para comemorar o aniversário do pai, Domingos Alves da Silva, no dia seguinte à saída da prisão, em Barcelona, na segunda-feira, 25, de acordo com jornalistas do programa “Así es la vida”, do canal Telecinco. A informação foi publicada pelo jornal “O Globo”.

Na terça-feira, 26, a família de Daniel celebrou o aniversário de Domingos em um restaurante, sem a presença do ex-jogador. Depois, ele recebeu parentes e amigos em casa, no bairro Esplugues de Llobregat, e a comemoração se estendeu até as cinco da manhã, disseram os jornalistas, ressaltando que a mulher de Daniel Alves, Joana Sanz, não compareceu à festa.

Jornalistas que fazem plantão em frente à casa de Daniel Alves registraram o momento em que ele recebeu a visita de dois amigos. Os homens chegaram de táxi e cobriram os rostos ao perceberem a aproximação dos jornalistas. Eles entraram na casa sem falar com a imprensa. A Justiça da Espanha concedeu liberdade provisória ao ex-lateral enquanto ele aguarda a análise dos recursos à condenação de quatro anos e meio por estupro. Daniel Alves teve que pagar fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) e entregar os passaportes brasileiro e espanhol, entre outras medidas restritivas. Visitas de amigos e parentes não estão proibidas.

Imagem: Reprodução