Inscrições para os Cursos de Letras-Libras e Música – UEPA 2025

A Universidade do Estado do Pará torna público o Processo Seletivo para os cursos de Licenciatura em Letras-Libras e Licenciatura em Música. As inscrições estarão abertas de 23/10 a 07/11, exclusivamente online.

Letras-Libras:

Vagas para surdos, ouvintes e com deficiência auditiva.

Prova objetiva e discursiva.

Cursos oferecidos em Belém e Marabá.

Música:

Diversas habilitações musicais.

Prova de redação e prova específica de música.

Cursos oferecidos em Belém, Santarém e Vigia.

Além disso, no dia 16 de outubro, foi divulgado o edital do Processo Seletivo 2025 (Prosel) da Uepa, com mais de 3 mil vagas distribuídas entre os cinco campi de Belém e outros 18 municípios. Para participar do Prosel 2025, os candidatos devem estar inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro. O período de inscrição para o Prosel começa no dia 22 de outubro e vai até 14 de novembro, exclusivamente online.

Foto: Sidney OLiveira / Ascom UEPA