Instituto Carlos Gomes abre inscrições para o Bacharelado em Música 2025

Edital do Processo Seletivo para o Bacharelado em Música 2025 O Instituto Estadual Carlos Gomes torna público o processo seletivo para o Bacharelado em Música, com 26 vagas para as habilitações em instrumentos e canto. As inscrições estarão abertas até 14/11, pelo site www.fcg.pa.gov.br.

Serão ofertadas 26 vagas para as habilitações em canto e instrumentos (violino, violoncelo, violão, clarinete, saxofone, trompete e percussão). As aulas acontecerão na sede do Instituto, em Belém.

De acordo com o edital, os interessados devem ter concluído o ensino médio ou equivalente ou devem concluir os estudos até o período de matrícula do curso de bacharelado em música para o período de 2025. O valor da taxa de inscrição é R$ 80,00.

Os candidatos que se enquadrem na condição de pessoa com deficiência (PcD) ou com hipossuficiência econômica podem solicitar o requerimento de isenção de taxa de inscrição até o dia 30 de outubro por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial da Fundação Carlos Gomes.

O processo seletivo terá três etapas: prova teórica no dia 17 de dezembro e prova prática no dia 18 de dezembro, além da prova de redação no dia 20 do mesmo mês. Todos os exames serão realizados na sede do Instituto Estadual Carlos Gomes, em Belém.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará