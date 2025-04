Investimento em infraestrutura e tecnologia visa fortalecer defesa agropecuária

Para fortalecer a qualidade e a segurança da produção agropecuária paraense, o Governo do Pará, por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – Adepará, está investindo em infraestrutura, inovação e sustentabilidade. As ações ampliam a presença e a atuação da Agência nos 144 municípios do Estado, que já contam com 177 postos de atendimento.

A Adepará se prepara para inaugurar a nova sede própria da Regional de Castanhal, que atenderá 20 municípios da região nordeste do Pará. A estrutura, de 25 x 41 metros, foi construída no bairro Cristo e contará com estacionamento, sala de reunião, triagem e banheiros com acessibilidade. Além de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores, o novo prédio garante um atendimento mais confortável e acessível ao produtor rural.

“Estamos em uma fase importante da Adepará, com investimentos estruturais e em sistemas. Em breve, a regional de Castanhal terá um prédio próprio, com recursos do próprio Estado, oferecendo mais dignidade ao servidor e ao cidadão”, afirmou o diretor-geral da Agência, Jamir Macedo.

CENTRO DE INTELIGÊNCIA

Outra frente de investimento é a criação do Centro de Inteligência da Adepará, que funcionará em um prédio histórico reformado no espaço onde antes operava um setor do Corpo de Bombeiros. A estrutura passou por ampla reconstrução, com renovação do telhado, porão e instalações elétrica e hidráulica, respeitando os critérios de preservação do patrimônio.

O novo centro vai abrigar a gerência de inteligência, o núcleo de monitoramento do Programa Pecuária Sustentável, a corregedoria, a gerência de multas e parte do arquivo geral da Adepará. O mobiliário será doado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), com recursos do Fundepec.

“Por ser um prédio tombado, seguimos todas as exigências legais, preservando as características originais como o piso de madeira e o desenho interno”, destacou Jamir Macedo.

ENERGIA LIMPA E ECONOMIA

Com foco em sustentabilidade, a Adepará está implantando uma usina de energia solar em Santa Izabel. A estrutura, com 90 placas fotovoltaicas, vai gerar energia suficiente para abastecer toda a sede da Agência. A economia gerada com a conta de luz será revertida em novas ações e projetos prioritários.

MODERNIZAÇÃO E RASTREABILIDADE

Nos últimos anos, a Adepará investiu fortemente na modernização de sua estrutura: foram reestruturadas mais de 20 unidades locais e adquiridos 95 veículos, 50 motocicletas e 16 lanchas voadeiras, além da entrega de 380 computadores, tablets e da implantação da versão 2.0 do SIGEAGRO, o sistema de gestão agropecuária do Estado.

Na área animal, o Pará é pioneiro com o Programa Pecuária Sustentável, que realiza a rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos com dois brincos de identificação — um visual (amarelo) e outro eletrônico (azul), com tecnologia RFID. O sistema será obrigatório até dezembro de 2025 e garante a sanidade do segundo maior rebanho bovino do país, com mais de 26,5 milhões de animais.

Livre de aftosa e com chocolate certificado

O Pará se prepara para conquistar, em 2025, o reconhecimento internacional como território livre de febre aftosa sem vacinação. Na área vegetal, o Estado segue livre de pragas e com rígido controle sobre seus polos de citrus e as 112 unidades produtivas certificadas.

Um marco recente foi a certificação da primeira agroindústria de chocolate da região do Xingu. Produzido com amêndoas consideradas as melhores da Amazônia, o chocolate recebeu o selo artesanal da Adepará, garantindo origem sustentável e qualidade.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias