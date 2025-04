Novo indicador econômico do Pará lançado pela Fapespa apresenta dados do PIB estadual

O Pará alcançou o valor de R$ 64 bilhões no 4° trimestre, o que representa 2,1% do PIB nacional, que fechou em R$ 3,08 trilhões. Com um crescimento trimestral de 0,37%, índice alinhado com o crescimento brasileiro, o Pará se destacou pelo desempenho anual superior ao do país, reforçando sua relevância na economia nacional. Os números apresentados apontam o Pará como destaque econômico, demonstrando uma economia paraense resiliente e dinâmica em 2024.

Os dados foram apresentados na tarde de ontem, terça-feira, 08, na Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), que lançou novo produto, o PIB Trimestral Paraense. Assim, a partir de hoje, a Fundação começa a divulgar trimestralmente o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) paraense, o que será possível a partir de um novo método que permite um acompanhamento, em um curto período de tempo, do indicador econômico.

“Hoje estamos lançando o mais novo produto da Fapespa, o PIB Trimestral, resultado do quarto trimestre do ano de 2024. O PIB trimestral é importante, porque é através desses dados, conseguimos acompanhar a dinâmica da atividade econômica do Estado de forma mais rápida e precisa, ou seja, conseguimos acompanhar o que está acontecendo quase que em tempo real. Esse novo produto faz com que o e Pará componha agora um grupo seleto de nove estados que trabalham com essa metodologia.”, explicou o presidente da Fapespa, Marcel Botelho.

Antes, com a divulgação anual, a análise de dados era divulgada com uma lacuna de dois anos de atraso. A iniciativa da Fapespa coloca o Pará em um seleto grupo de apenas nove unidades da federação que produzem e divulgam regularmente esse importante indicador de acompanhamento econômico. O primeiro boletim econômico trimestral já está disponível e considera os meses de outubro, novembro e dezembro de 2024.

O novo indicador econômico medirá, a cada três meses, o valor total de bens e serviços finais produzidos no território do Pará. Sua principal função é oferecer um retrato atualizado e dinâmico da performance econômica estadual. O boletim foi elaborado utilizando a base de dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (SCNT/IBGE), avaliando o PIB com base nos três principais setores da economia: agropecuário, indústria, setor de serviços, além de considerar os impostos líquidos sobre produtos.

Durante a apresentação do estudo, realizado na sede da Fapespa, foram divulgados o desempenho da economia paraense no 4° trimestre, além da comparação do 4º Trimestre de 2024 com o 3º trimestre de 2024, a comparação do 4º Trimestre de 2024 com o 4º tri do ano de 2023 e a taxa de crescimento acumulada em 12 meses.

RESULTADOS

O destaque positivo da economia paraense em 2024 ficou com a agropecuária, que teve crescimento expressivo de 21,83% no setor, enquanto que o Brasil enfrentou retração de -3,2%. A análise dos dados conclui que esse resultado se deve à resiliência do estado frente às adversidades climáticas que afetaram outras regiões, como Centro-Oeste e Sul, que impactaram, principalmente, as safras de soja e milho. Com isso, o Pará assumiu um papel de liderança no crescimento nacional, com um desempenho que reforça o potencial do agronegócio paraense e sua capacidade de compensar perdas.

Outro destaque foi a indústria, com números em crescimento consistente. O setor avançou 1,7% em 2024, acompanhando a tendência nacional de 3,28%. No último trimestre de 2024, o crescimento foi de 1,15%, o que demonstra sustentabilidade mesmo em um cenário econômico desafiador. Já o setor de serviços teve evolução próxima à média nacional, com acumulado anual positivo de 3,11%, próximo ao índice brasileiro de 3,67%. Isso indica sólida recuperação ao longo do ano, com potencial para maior expansão em 2025.

UMA NOVA ERA

O PIB Trimestral representa mais que números, abre um leque de possibilidades no desenvolvimento econômico paraense. A partir de agora, vai ser possível identificar variações econômicas em curtos períodos, detectar tendências sazonais específicas da economia paraense, oferecer subsídios para políticas públicas mais ágeis e eficientes e facilitar comparações com outros estados e com a média nacional. O Pará passa a deter uma soberania de dados, deixando de depender exclusivamente de estimativas nacionais para entender a economia estadual.

Com mais precisão nos dados, identificando o PIB em trimestres (e não em anos), será possível saber quais setores estão acelerando ou exigem atenção. Consequentemente, a demonstração ao mercado da capacidade técnica e transparência do estado funcionará como atração de investimentos. A previsão é que o próximo boletim do PIB Trimestral seja divulgado em agosto deste ano, com o desempenho econômico do primeiro trimestre de 2025.

“No Pará temos uma experiência rica em possibilidades para o desenvolvimento, e hoje estamos podendo entregar à sociedade um pouco dessa parte com informações mais atualizadas. A dinâmica econômica, demográfica e social andam juntas. Se o Estado tem um resultado positivo e um retrato atualizado das informações, é possível construir cenários com políticas públicas que correspondam à realidade da sociedade. E neste ano, pela primeira vez, a Pesquisa Anual de Comércio e a Pesquisa Anual de Serviços vai abranger todo o território. Assim, teremos informações mais abrangentes e atualizadas que ainda subsidiarão mais as políticas públicas no nosso Estado.”, destacou durante o lançamento, a representante do IBGE, Norma Maria Bentes de Souza.

Serviço: Os interessados em saber mais podem acessar o estudo completo no site: www.fapespa.pa.gov.br

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias