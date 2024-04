Irã ameaça atacar bases dos EUA em caso de apoio a Israel

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, general Mohammad Hossein Bagheri, advertiu os Estados Unidos neste domingo (14) que o Irã atacará bases americanas na região se o país apoiar uma resposta israelense aos ataques da noite passada.

– Por meio da embaixada suíça, enviamos uma mensagem aos Estados Unidos dizendo que, se eles cooperarem com Israel em suas possíveis ações contra o Irã, suas bases [na região] não terão nenhuma segurança e nós lidaremos com elas – disse Bagheri à imprensa iraniana.

A embaixada da Suíça em Teerã representa os interesses dos EUA em solo iraniano e o Irã frequentemente envia mensagens ao país por meio dessa sede diplomática.

O oficial militar iraniano afirmou que o ataque da noite de sábado (13), com centenas de mísseis e drones contra Israel, foi “uma resposta proporcional contra o regime sionista” pelo bombardeio do consulado iraniano em Damasco, que matou sete integrantes da Guarda Revolucionária.

Bagheri também comentou que a operação “bem-sucedida” de “mísseis balísticos” teve como alvo a base aérea de onde decolaram os caças que Israel usou para atacar seu complexo diplomático. Segundo ele, “apenas bases militares” no território israelense foram atingidas. No entanto, Bagheri renovou as advertências contra o governo israelense diante de uma possível resposta ao ataque da noite passada.

– A resposta do Irã a qualquer agressão será mais forte”, ameaçou.

Essas ameaças já tinham sido feitas anteriormente pelo comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irã, general Hossein Salami, em declarações às emissoras de televisão iranianas.

– Se o regime sionista [Israel] atacar nossos interesses, autoridades ou cidadãos de qualquer ponto, nós revidaremos. Nossa reação a qualquer agressão israelense será mais severa – declarou o chefe do corpo militar de elite e do exército ideológico do Irã, informou a Press TV.

O ministro da Defesa do Irã, Mohammad Reza Ashtiani, alertou na noite de sábado que qualquer país que permitir o uso de seu espaço aéreo ou território para realizar ataques em solo iraniano receberá uma resposta “enérgica”.

*EFE

