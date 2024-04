Trilhas no Parque Estadual da Serra das Andorinhas atraem dezenas de aventureiros

Dezenas de pessoas se reuniram no Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia, município do sudeste paraense, para descobrir e admirar as belezas dessa Unidade de Conservação, administrada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio). Duas trilhas foram destaque nos últimos dias, atraindo quem procura por experiências ao ar livre e aventura.

A primeira trilha, organizada pela Saga Runners Sport, reuniu 50 participantes, que foram acompanhados por 10 condutores devidamente habilitados. O percurso de aproximadamente 8 quilômetros levou os aventureiros às cachoeiras Vale da Trincheira e do Caldeirão, ao Mirante da Trincheira e ao Rancho do Irmão Kleber.

Já a segunda, intitulada “Mulheres na Trilha Saga”, organizada pela condutora Crislayne Cristina e o Grupo Raposas da Serra, atraiu 42 participantes, determinadas a aproveitar a natureza e fortalecer os laços de amizade. A jornada começou com um café da manhã na Chácara Nilva Brandão, seguido por uma caminhada de 2,8 km até a Cachoeira Boqueirão.

INCENTIVO

O Ideflor-Bio, por meio da Gerência da Região Administrativa do Araguaia (GRA), apoia essas iniciativas. Além disso, o órgão ambiental do Governo do Pará destaca a importância de as trilhas serem acompanhadas por condutores autorizados, a fim de garantir a segurança e preservação do meio ambiente.

O titular da GRA em exercício, Wagner Bastos, enfatizou que essas programações promovem o ecoturismo e contribuem para conscientizar as pessoas a respeito da conservação ambiental e do respeito às áreas protegidas.

“Iniciativas como essas não apenas promovem o turismo consciente e sustentável, mas também estimulam o cuidado e a preservação do meio ambiente. É fundamental que as pessoas tenham a oportunidade de vivenciar a beleza natural de nossa região, ao mesmo tempo em que são conscientizadas sobre a importância da conservação desses preciosos ecossistemas”, enfatizou o gerente em exercício.

Imagem: Idelflor-Bio