Motorista é surpreendido por arara-canindé em São Paulo

Um motorista foi surpreendido pela beleza de uma arara-canindé enquanto dirigia por uma estrada em Andradina, no interior de São Paulo. A ave, que parecia estar à beira da via, chamou a atenção por sua plumagem azul e amarela.

O motorista conseguiu registrar o momento e publicar nas redes sociais. O vídeo viralizou e arrancou elogios dos internautas: “Coisa mais linda de se ver”, comentou uma pessoa. “Parece o Blu, do filme ‘Rio'”, escreveu outra.

Características e curiosidades sobre a arara-canindé
A arara-canindé é uma das aves mais conhecidas e belas do Brasil. Com sua plumagem nas cores azul e amarela, que lembram a bandeira brasileira, ela também é conhecida como arara-de-barriga-amarela. A espécie, no entanto, é considerada vulnerável e ameaçada de extinção.

Hábitos e reprodução
Uma das razões para a ameaça à espécie é o fato de ela se deslocar por longas distâncias durante o dia, entre os locais de descanso e de alimentação, o que a torna uma presa mais fácil. A arara-canindé costuma fazer seus ninhos em buracos de troncos de árvores, onde a fêmea choca os ovos. Os filhotes permanecem no ninho por até 13 semanas, sendo alimentados pelos pais com alimentos regurgitados.

