Na noite desta segunda-feira (24), o Estádio Frasqueirão, em Natal, será palco de um confronto crucial para as pretensões de ABC e Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 10ª rodada, terá início às 20h. Acompanhe a transmissão da partida ao vivo em todas as redes sociais do Grupo Marajoara e TV Marajoara.

O ABC busca se recuperar da derrota em casa para o Volta Redonda na última rodada. Com campanha de apenas 25% como mandante (uma vitória e três derrotas), o ABC precisa urgentemente de um bom resultado para se distanciar da zona de rebaixamento e se aproximar do G-8. A equipe ocupa atualmente a 13ª colocação, com 9 pontos.

Já o Leão paraense vem em busca da segunda vitória consecutiva na Série C. Após vencer o Ypiranga por 1 a 0 na última rodada, o Remo busca engatar uma sequência positiva para subir na tabela. A equipe ocupa a 10ª posição, com 10 pontos, e está a apenas dois pontos do G-8.

Se inscreva no canal: