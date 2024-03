Nesse sábado (23), o Amazonas e Remo se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da Copa Verde, na Arena da Amazônia, em Manaus, a partir das 18h ( horário de Brasília ). Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

No jogo de ida o Clube do Remo venceu por 2 a 1. Sendo assim o Leão entra com vantagens em campo. Já o Amazonas, terá que se entregar em campo se quiser vencer a partida, com pelo menos um de diferença para levar aos pênaltis.

Apesar do revés no jogo de ida, o Amazonas ostenta um desempenho promissor na temporada. A equipe ostenta o título do primeiro turno do Campeonato Amazonense e avançou à terceira fase da Copa do Brasil, superando o Maringá-PR em solo paranaense. Agora, a missão é fazer valer o mando de campo para alcançar as semifinais. Para garantir a classificação direta, a equipe precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Se a vantagem for de um gol, a disputa será decidida nos pênaltis.

Somando quatro vitórias consecutivas, o Remo entra em campo buscando a classificação para a oitava semifinal de Copa Verde. A sequência de triunfos, inédita na temporada, marca o início da era Gustavo Morínigo, que ostenta 100% de aproveitamento à frente do Leão.Para carimbar a vaga, o Remo precisa apenas de um empate contra o Amazonas-AM.

Com Morínigo invicto e a equipe em alta, a torcida azulina espera por mais uma vitória e a classificação para a próxima fase da Copa Verde!

Siga as redes sociais:

Instagram: @supermarajoara

Facebook: @supermarajoara

Instagram: @aprovinciadopara

Facebook: @aprovinciadopara