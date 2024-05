Jogadores de futebol estão sendo atacados na Malásia; entenda

O início do mês de maio vem sendo marcado por ataques contra jogadores de futebol na Malásia. O país já registra três casos em menos de uma semana, e vem causando preocupação.

No último domingo, Faisal Halim, do Selangor FC, foi vítima de um ataque com ácido, que resultou em ferimentos graves no rosto, nas costas, nas costelas e nos braços. Dois suspeitos foram detidos. As informações são do jornal britânico ‘The Guardian’.

Pemain bola sepak Kebangsaan dan Selangor, Faisal Halim, dilaporkan disimbah asid di Damansara sebentar tadi.



Foto mangsa cedera tular di media sosial. pic.twitter.com/HgGGZ2vEFC — #UpdateInfo🇲🇾🌍 (@update11111) May 5, 2024 Dois dias antes do ataque a Faisal, o jogador Akhyar Rashid, de 25 anos, que defende o Johor Darul Ta’zim (JDT), havia sido atacando por ladrões mascarados armados com uma barra de ferro. O atleta do atual campeão malaio precisou levar pontos na cabeça e nas pernas.

O ataque mais recente também envolve um atleta do Johor Darul Ta’zim (JDT), desta vez, ex-capitão da seleção Safiq Rahim foi surpreendido próximo ao CT do clube. O jogador não chegou a ser agredido fisicamente, mas relata que dois homens numa moto se aproximaram do carro dele e, usando um martelo, quebraram o para-brisa traseiro do veículo.

Em entrevista ao The Guardian, o presidente-executivo da Liga de Futebol da Malásia, Stuart Ramalingam, diz esperar o relatório policial para saber mais sobre os casos e acredita que não há ligação entre eles.

“Temos que esperar pelo relatório policial para saber [o motivo dos ataques]”, disse o presidente-executivo da Liga de Futebol da Malásia, Stuart Ramalingam, ao Guardian. “Por enquanto não acreditamos que [eles estejam] ligados de alguma forma, mas vamos aguardar o relatório oficial para saber o que aconteceu”, disse.

O presidente da FAM (Associação de Futebol da Malásia), Hamidin Mohamad Amin, aconselhou os astros locais a se protegerem e contratarem guarda-costas, caso fosse possível. Ele acredita que a segurança neste momento é prioridade.

“Temos preocupações e conversamos com todas as autoridades sobre isso. Embora esses ataques não estejam dentro da jurisdição de jogos ou estádios da Liga de Futebol da Malásia, etc., tomamos medidas para garantir que mais segurança e precauções sejam tomadas imediatamente”, afirmou.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Twitter