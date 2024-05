Orquestra do Theatro da Paz apresenta concerto ‘Grandes Sucessos da Ópera’

No palco do Theatro da Paz, as luzes vão se acender, às 20h, desta quinta-feira (9), para uma noite de emoção, onde as histórias de amor, tragédia e triunfo ganharão vida através dos músicos. Sob a batuta do maestro Miguel Campos Neto, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) se apresentará, acompanhada pelas vozes líricas de Lys Nardoto e Márcio Carvalho, em um concerto que promete ser inesquecível. A realização é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e a Academia Paraense de Música (APM).

Intitulado “Grandes Sucessos da Ópera”, o concerto de temporada transportará o público através dos séculos, apresentando uma seleção de melodias poderosas que marcaram época. Desde os clássicos de Carlos Gomes e Giuseppe Verdi até as obras atemporais de Giacomo Puccini e George Bizet, cada peça será executada com maestria e promete cativar os espectadores desde os primeiros acordes.

A jornada musical começará com a alvorada da ópera “Lo Schiavo”, de Carlos Gomes, uma peça vibrante que preparará o público para uma noite de grandeza musical. Em seguida, Giuseppe Verdi tomará o palco com sua famosa ária “La donna è mobile”, da ópera “Rigoletto”, que será interpretada com paixão e intensidade pelo tenor Márcio Carvalho.

A atmosfera romântica será intensificada com as belas canções de Giacomo Puccini, incluindo “O mio babbino caro” da ópera “Gianni Schichi” e “O soave fanciulla” da ópera “La bohème”, melodias que expressam amor e desejo.

A energia da Sinfonia de “Il Guarany”, de Carlos Gomes, e a poderosa interpretação de “Nessun dorma!” da ópera “Turandot”, de Giacomo Puccini, elevarão ainda mais o clima da noite, levando os espectadores a uma jornada épica através de paisagens sonoras.

A Carmen Suite, de George Bizet, vem com um toque de exotismo e paixão espanhola ao concerto, com seus ritmos envolventes e melodias inesquecíveis. A OSTP mostrará toda sua habilidade em capturar a essência de cada peça, desde os ritmos animados de “Les Toréadors” até a melancolia da “Habanera”.

Para encerrar a noite com chave de ouro, a ópera “La Traviata” de Giuseppe Verdi será homenageada com a animada ária “Brindisi”, com seu espírito festivo e otimista.

O maestro Miguel Campos Neto explicou a importância de relembrar os grandes sucessos da ópera. “Nestas obras-primas, encontramos a essência da humanidade, suas paixões, dores e alegrias”, disse ele. “Que ao celebrarmos essas composições atemporais, possamos também honrar a rica herança cultural que nos foi deixada”.

Serviço:

Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do TP, pelo valor de R$ 2,00 (dois reais), duas unidades por pessoa/CPF e pelo site www.ticketfacil.com.br.

Texto de Úrsula Pereira / Ascom Theatro da Paz

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação