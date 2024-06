Hang pede aos senadores que aprovem imposto para compras de até US$ 50

Em vídeo enviado aos senadores nesta terça-feira (4), o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, pediu aos parlamentares que aprovem o projeto de lei que taxa em 20% as compras internacionais de até 50 dólares (R$ 264,44, no câmbio desta terça). O projeto sobre o assunto foi aprovado na última semana na Câmara dos Deputados.

A medida foi inserida como um “jabuti” no Projeto de Lei (PL) que estabelece o Mover (Programa de Mobilidade Verde e Inovação). O termo é usado quando são inseridos dispositivos em projetos que não têm relação com o texto.

Em vídeo, Hang afirmou que os recursos arrecadados com esse imposto poderiam ser usados na construção de hospitais, escolas e estradas.

– Senadores e senadoras do nosso país, vocês sabiam que entram no Brasil por apenas três plataformas asiáticas mais de 1 milhão de pacotes por dia, totalizando mais de R$ 60 bilhões anuais sem pagar um centavo de impostos federais? Isso significa uma renúncia de quase R$ 40 bilhões de receitas aos cofres públicos (…) Já imaginaram quantos hospitais, escolas e estradas poderiam fazer com esse dinheiro? – indagou.

O bilionário também criticou os benefícios que as empresas asiáticas têm com o modelo atual.

– Se as empresas nacionais tivessem os mesmos privilégios que essas três plataformas asiáticas, também venderíamos os produtos pela metade do preço – apontou.

O texto seria votado pelo Senado nesta terça, mas acabou saindo da pauta.

