Jonathan Roumie, de The Chosen, conhece o Cristo Redentor

Nesta quinta-feira (21), os atores Jonathan Roumie e Paras Patel, que interpretam Jesus Cristo e Mateus em The Chosen, estiveram no monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Juntamente com a equipe que está no Brasil para divulgar a quarta temporada, os atores turistaram por uma das sete maravilhas do mundo.

Vestidos com uma camiseta da Seleção Brasileira personalizada com seus nomes e o número 52 – em referência aos cinco pães e dois peixinhos, eles tiraram fotos com o monumento e conheceram a capela existente no local.

Na noite desta quarta (20), Roumie, Patel e Lara Silva, intérprete de Éden, a esposa de Pedro, estiveram em um cinema na Zona Oeste da capital fluminense para a pré-estreia da quarta temporada da série.

A participação dos atores em eventos no Brasil reconhece a importância dos brasileiros para este grande sucesso mundial. O país é o segundo com mais interesse na série, só perdendo para os Estados Unidos.

Os dois primeiros episódios da quarta temporada de The Chosen estrearam nesta quinta nos cinemas de todas as regiões do país. Para saber qual é o cinema mais próximo de você, acesse https://osescolhidos.tv/.

Fonte: Pleno News/Foto: Instagram @thechosentvbr