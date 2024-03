Riscos e perigos: Equatorial Pará orienta sobre ligações clandestinas

Equatorial Pará orienta os clientes sobre o perigo de realizar ligações irregulares na rede elétrica.

A ligação clandestina, popularmente conhecida como “gato”, é uma prática que interfere no bom fornecimento de energia elétrica, além de colocar em risco a população, pois conexões feitas de maneira irregular não correspondem aos padrões de segurança da Equatorial Pará, o que pode causar acidentes graves e até mesmo fatais.

Algumas das ocorrências que podem surgir devido ao “gato” são: sobrecarga da rede elétrica, o que pode causar oscilações e falta de energia, curtos-circuitos, cabos energizados partidos e até mesmo incêndios de grandes proporções.

É válido ressaltar que, além de oferecer riscos à vida, furto de energia é crime previsto nos termos do artigo 155 do Código Penal Brasileiro com pena que pode variar de 1 a 4 anos de prisão.

O Executivo de Segurança, Marcelo Martins, da Equatorial Pará, chama atenção para os prejuízos que esse tipo de prática pode trazer.

“As ligações na rede elétrica só devem ser realizadas pelos nossos profissionais que são capacitados, autorizados e seguem padrões de segurança para evitar acidentes, além disso, furto de energia é crime e contamos com a ajuda da população para denunciar a prática”, reitera Marcelo.

Clientes que identificarem irregularidades podem realizar a denúncia por meio dos canais de atendimento da Equatorial Energia Pará, como a Central de Atendimento pelo 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou, presencialmente, nas agências.