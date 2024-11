Jornada de Psicologia no Congresso de Oncologia enfatiza o papel crucial da terapia no tratamento do câncer

O I Congresso Amazônico de Oncologia do Hospital Ophir Loyola (HOL) contou com uma programação especial sobre o papel crucial da psicologia no tratamento de pacientes oncológicos. A “Jornada de Psicologia” realizada na sexta-feira, 15, reuniu 27 palestrantes, incluindo profissionais da psicologia, medicina e enfermagem, para reforçar a importância da abordagem multidisciplinar no cuidado aos pacientes com câncer. Segundo Rivonilda Graim, coordenadora do serviço de psicologia do HOL, o evento foi uma oportunidade para refletir sobre os avanços do setor e discutir temas essenciais da área. “Estamos celebrando 34 anos de atuação da psicologia no hospital, e escolhemos uma temática que integra oncologia, cuidados paliativos e a finitude da vida, além de resgatar o percurso de conquistas ao longo desse tempo”, destaca Graim.Foto: Marco Santos / Ag. Pará

A equipe de psicologia do hospital é composta por 30 profissionais, que acompanham os pacientes desde o momento da entrada no hospital, durante o tratamento e até a finalização do acompanhamento psicológico. Para Rivonilda Graim, o maior desafio da equipe na atuação dos psicólogos em oncologia é conseguir a adesão dos pacientes ao tratamento. “Nosso maior desafio é trabalhar a adesão ao tratamento, pois é fundamental oferecer suporte emocional para que o usuário consiga enfrentar todas as etapas da intervenção terapêutica de forma equilibrada”, explica a psicóloga, enfatizando que o apoio psicológico é essencial em todas as fases do processo de adoecimento.

Ela ainda ressalta que o HOL se distingue pelo trabalho psicológico integrado e acolhedor. “Desde o diagnóstico, o paciente é imediatamente acolhido por um psicólogo e tem direito a acompanhamento contínuo, antes, durante e após qualquer procedimento. Esse suporte é fundamental para o bem-estar emocional do enfermo”, explica Graim, destacando que cerca de 250 pessoas participaram da jornada, realizada nesta sexta-feira (15). ” O congresso é uma excelente oportunidade para a troca de conhecimentos e para fortalecer a divulgação do nosso trabalho, além de proporcionar aprendizado contínuo, já que somos um hospital de ensino”, completa.

A presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, Fabiana Caron, também esteve presente e elogiou a qualidade do serviço de psicologia do Hospital Ophir Loyola, que considera uma referência nacional. “O serviço de psicologia do HOL é um modelo a ser seguido por outros hospitais do Brasil. É um trabalho validado, onde os psicólogos têm autonomia para atuar e integrar a equipe multiprofissional de forma eficaz, sempre em benefício do paciente e da respectiva família”, avalia a presidente. Ela acrescenta que, embora alguns hospitais possuam serviços de psicologia, muitas vezes esses profissionais não têm a autonomia necessária para desempenhar seu papel de forma plena.

Ainda segundo Fabiana Caron, o maior desafio da psicologia na oncologia é a especialização. “Assim como procuramos um oncologista quando diagnosticados com câncer, devemos buscar psicólogos especializados na área. O atendimento a pacientes oncológicos exige um conhecimento profundo sobre as complexidades emocionais que essa doença traz, tanto para o paciente quanto para sua família e o círculo social”, explica a psico-oncologista. Ela destaca ainda a importância de eventos como o congresso para sensibilizar a sociedade sobre a relevância e contribuição do psicólogo para o tratamento integral do câncer.

A Jornada de Psicologia no Congresso Amazônico de Oncologia sublinhou a importância de uma abordagem psicológica especializada e integrada ao tratamento oncológico, oferecendo suporte emocional indispensável para pacientes e suas famílias. Além disso, destacou a necessidade de ampliar o reconhecimento e a valorização dessa especialidade para um cuidado mais completo e eficaz no combate ao câncer.

