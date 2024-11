Theatro da Paz recebe o espetáculo ‘Missa Cubana’ em homenagem ao Dia da Consciência Negra

A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Fundação Carlos Gomes apresentam, na próxima quarta-feira, 20, dentro da programação que celebra o Dia da Consciência Negra, o espetáculo “Missa Cubana”, com a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e participação do Coro Carlos Gomes, a partir das 20h, no Theatro da Paz. Os ingressos serão vendidos a um preço simbólico de R$ 2 e podem ser adquiridos na bilheteria do Theatro, a partir das 9h no dia do espetáculo, ou no site clicando aqui.

“Missa Cubana” é uma obra de José María Vitier, dedicada à Virgem da Caridade de El Cobre, padroeira de Cuba, e mistura a música sacra de uma missa com percussão, ritmos caribenhos e influências afro-cubanas. A interpretação fica por conta da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e do Coro Carlos Gomes, sob a regência de María Antonia Jiménez.

A maestrina, María Antonia Jiménez, conta que esta é a quarta vez que a “Missa Cubana”, apresentada pela primeira vez em 1996, será exibida no Brasil, todas em Belém. A estreia na capital paraense foi em 2005, no Festival Internacional de Música do Pará.

“A primeira versão da ‘Missa’ no Brasil foi nossa, comigo regendo. É uma música maravilhosa, mistura de música europeia com ritmos cubanos. Então, é muito gostosa de ouvir, as pessoas em geral gostam muito. Escolhemos essa peça porque sou uma regente negra, uma mulher negra cubana que tem realizado um trabalho de relativo destaque no Estado. Acredito que é por isso que me chamaram para reger neste dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E como sou cubana e esta ‘Missa’ é uma mistura de músicas europeias com ritmos cubanos e afro-cubanos, acredito que seja uma peça representativa para este dia. A ‘Missa’ é uma peça de um compositor cubano vivo, que estreou em 1996 e já rodou o mundo, sendo apresentada inclusive no Vaticano. É uma peça muito conhecida, muito bela e acho que representa muito bem o Dia da Consciência Negra, sobretudo porque quem vai reger é uma regente negra”, detalhou.

Mas o espetáculo do dia 20 não se restringirá a essa peça. María Antonia Jiménez adiantou algumas surpresas já preparadas para o público que estiver na plateia do Theatro da Paz. “Antes de cantarmos a ‘Missa’ com a Orquestra Sinfônica do Theatro, faremos uma parte menor de música brasileira, de compositores negros. E faremos também uma parte dos Spirituals, que é um gênero de música negra norte-americana. Faremos isto à capela e depois faremos a Missa com a Orquestra do Theatro da Paz”, concluiu.

Programação – O concerto integra uma série de atividades promovidas pelo Governo do Estado, via Secult e Seirdh em alusão à Consciência Negra. No dia 22 de novembro, haverá uma cerimônia no Teatro Gasômetro, a partir das 10h, com a participação de diversas secretarias e a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, para a entrega de políticas públicas e ações voltadas à população negra, quilombolas e Povos Tradicionais de Matriz Africana (Potma). Entre essas políticas, estão ações nas áreas de saúde, educação, tecnologia, titulação de territórios, entre outras.

No dia 23 de novembro, encerrando a programação, das 9 às 16h, haverá uma feira de empreendedoras negras na Usina da Paz da Terra Firme, em Belém, com entrada aberta ao público, em parceria com a Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac).

Para o titular da Seirdh, a “Missa Cubana” apresenta uma visão latino-americana de uma conexão com a África e sua ancestralidade. “Por isso que escolhemos, com Secult e Fundação Carlos Gomes, esse espetáculo para ser apresentado no dia 20 de novembro, que também é o Dia de Zumbi dos Palmares e o ápice da programação voltada a essa data. Dessa forma, estamos convidando todas as pessoas do movimento negro, as pessoas quilombolas, a juventude de periferia, as lideranças de todos os movimentos dos povos tradicionais de matriz africana, para podermos estar juntos no Theatro da Paz, que, aliás, foi erguido em um território que era destinado ao enterramento, ao sepultamento de pessoas pretas. Portanto, nós estaremos celebrando, no Theatro da Paz, a memória de Zumbi dos Palmares com a evocação à ancestralidade afro-americana de todos nós”, frisou.

Via Secult, as atividades alusivas à data integram o Preamar da Consciência Negra, que ocorre até o dia 13 de dezembro. A programação conta com exposições, lançamento de livro e outras atividades culturais, como apresentações de grupos de capoeira. “O Preamar da Consciência Negra representa nosso compromisso com a valorização da história, da cultura negra e com a pauta antirracista”, destaca Ursula Vidal, titular da Secult.

Para a secretária, “a Missa Cubana é uma peça representativa dentro dessa programação, não só por ser apresentada pela quarta vez no Brasil — todas em Belém —, mas também pela honra de termos a maestrina, María Antonia Jiménez, uma mulher negra, regendo a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e o Coro Carlos Gomes”.

“Justamente no Dia da Consciência Negra, María, que traz suas raízes cubanas e escolheu o Pará e a Amazônia como lar, conduzirá essa obra que une o sagrado e a diversidade de ritmos afro-cubanos. Será uma noite de celebração e de significado profundo”, acrescenta a secretária Ursula Vidal.

Programa para o concerto:

1- Pe. José Maurício Nunes Garcia- Judas Mercator Pessimus

2- Presciliano Silva- Crux fideles

3- Carlos Gomes- Coro de Giovani Pittori(ópera Salvator Rosa)

4- Baden Powell – Berimbau

5- Chiquinha Gonzaga- Lua Branca

6- Rosephanye Powell- The Word Was God.

7- Kwangena Thina Bo

Missa Cubana- José María Vitier



Serviço:

Espetáculo “Missa Cubana”

Data e horário: 20 de novembro, às 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos a R$ 2,00 (à venda no dia, a partir das 9h, na bilheteria ou em ticketfacil.com.br)

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará