Ciclista do Marajó conquista a medalha de ouro nos Jogos da Juventude Caixa

O Pará subiu novamente ao lugar mais alto do pódio nos Jogos da Juventude Caixa, nesta sexta-feira (15), na modalidade ciclismo. A conquista foi do atleta Erick Sebastião Costa Cruz, 16 anos, do município de Soure (Arquipélago do Marajó), que disputou a prova Ciclismo por Pontos, fechando a competição com 18 pontos e levando a medalha de ouro. Na categoria feminina, a ciclista Elisa Carine Cavalcante Gomes, 15 anos, ficou em sétimo lugar.

Os dois atletas contam com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). O evento é organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), e prossegue até o dia 28 de novembro, reunindo mais de 4 mil atletas dos 26 estados e do Distrito Federal.

Cássio Andrade, titular da Seel, ressaltou a importância da vitória do atleta de Soure. “Essa conquista mostra que não temos somente atletas na capital, mas no interior do Estado. E nós, do Governo do Pará, por meio da Seel olhamos para todos, e acreditamos na força do esporte paraense por todo o Pará. Quero parabenizar esse jovem medalhista que levou o nome do Marajó, e do Pará, para o top da maior competição de 15 a 17 anos do Brasil. E parabenizo também a nossa Elisa Gomes”, disse o secretário.

Sonho realizado – Os dois atletas participam pela primeira vez da competição nacional. Erick Cruz destacou a conquista para sua carreira. “Essa medalha é muito importante para mim. É a minha primeira vez nos Jogos da Juventude, e estou aqui realizando o sonho de levar esse ouro. Essa conquista é para a minha família, para o meu pai, a minha equipe, e a todos do Pará. O ouro é do Pará”, afirmou o medalhista de ouro.

“Fui a sétima melhor do Brasil. Foi uma prova muito disputada, mas fui super bem, porque disputei com várias atletas mais velhas do que eu, e vejo que fui bem numa competição bastante forte”, disse Elisa Gomes.

Até esta sexta-feira, o Pará conquistou nos Jogos da Juventude três medalhas de ouro. Na classificação geral, está na quarta colocação. Logo no primeiro dia de Jogos, os paraenses ganharam duas medalhas de ouro no ciclismo, com Inácio Luz, na prova de Potência Máxima individual, e na dupla mista com Bianca Fernandes. Hoje, foi a vez de Erick Cruz ostentar a medalha de ouro.

Segundo bloco – Nesta sexta-feira (15), às 21h, embarcou o segundo bloco da delegação do Pará para os Jogos da Juventude Caixa, com 59 integrantes – atletas, técnicos, chefe de delegação e dirigentes. Seguiram para João Pessoa atletas das modalidades natação, águas abertas, ginástica artística, wrestling, vôlei de praia e basquete.

Classificação masculino geral da prova Ciclismo por Pontos:

1ª – ERICK SEBASTIÃO COSTA CRUZ – PARÁ (18 pontos)

2ª – SAMUEL HENRIQUES DORIA – BAHIA ( 13 pontos)

3ª – BRUNO EDUARDO DOS SANTOS DOMINGOS – PARANÁ (13 pontos)

Classificação feminino geral da prova Ciclismo por Pontos:

1ª – KAWANI SOFIA DE OLIVEIRA CARNEIRO – PERNAMBUCO ( 21 pontos)

2ª – YASMIN DE ANDRADE RAMOS – SÃO PAULO (14 pontos)

3ª – LAURA ZENOVELO DA SILVA – PARANÁ (7 pontos)

4ª – AMANDA DE SOUZA LOPES – RONDÔNIA (5 pontos)

5ª – AMANDA RICKES SOARES DA SILVA – RIO GRANDE DO SUL (4 pontos)

6ª – INDIANARA SCOTTI – SANTA CATARINA (2 pontos)

7ª – ELISA CARINE CAVALCANTE GOMES – PARÁ (2 pontos)

Texto: Jessé Lima – Ascom/Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: José Lima