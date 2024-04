Judô Paraense busca título brasileiro regional da CBJ no Piauí

O judô paraense participa do Campeonato Brasileiro Regional I na cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí, com uma equipe de 116 atletas distribuídos nas categorias Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior masculino e feminino. O campeonato será realizado de 5 a 7 deste mês no ginásio municipal da capital mafrense. A delegação, em transporte especial, sai de Belém, no dia 4, às 20 sob a chefia do presidente da FPAJU, Alcindo Campos.

A equipe fez treinamentos grupal e individual e encerrou os preparativos no último sábado (30) na Academia Machida, com a orientação da sensei Alcilene Magalhães, 2º Dan, da Comissão Técnica.

A seleção está formada por judocas de Belém, Ananindeua, Marituba, Bragança, Acará, Parauapebas, Paragominas e Canaã dos Carajás.

“A nossa seleção é bastante eclética com judocas de cidades do interior e da capital. É uma grande equipe. Vamos trazer muitas medalhas”, destacou Alcindo Campos.

Imagens: Divulgação/FPAJU